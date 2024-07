A sportlövők versenyei a francia fővárostól 300 kilométerre lévő Chateauroux-ban zajlanak, ahol a zalai versenyző szombaton nem kezdte igazán jól a 60 lövéses selejtezőt, az első sorozatban (10 lövés) 95 kört teljesített. A folytatásban aztán Major elkapta a fonalat és végig nagyon magas színvonalon lőtt. A 27 éves keszthelyi klasszis az MTI beszámolója szerint féltávnál még a 10. helyen állt, ám folyamatosan lépett előre, a következő három sorozatban kétszer 97, majd 99 kört lőtt és végül 582 körös teljesítménnyel mindenkit maga mögé utasított.

- Most azt mondom, nem bánom, hogy csak áprilisban szereztem meg a kvótát, mert ez rákényszerített, hogy ne álljak le, ne kényelmesedjek el és ez most kamatozott - nyilatkozta Major a távirati irodának. illetve elárulta: sikerült minden zavaró körülményt, így a szállás kellemetlenségeit is kizárni a gondolataiból és tökéletesen ráhangolódott a viadalra. A versenyről elmondta: - Az első tíz lövés kicsit döcögős volt, meg is kellett állnom, és ki kellett mennem edzőmhöz, Győrik Csabához, hogy átbeszéljük a dolgokat, de utána már nem volt probléma. Úgy gondolom, hogy a jó felkészülés meglátszott, végig bíztam a technikában és nagyon jól tudtam lőni. Örülök a döntőnek, annak pedig különösen, hogy első lettem ma.

Major Veronika hozzátette: a vasárnapi fináléra igyekszik teljesen kipihenni magát és beszélni fog a sportpszichológusával is, de nem akarja "túlgondolni" a finálét.

- Technikailag és taktikailag is tökéletesen kivitelezett volt ez Verától, ami nagy örömöt okozott a számomra. Külön kiemelném, hogy Vera most, az olimpián lőtte meg idei legjobb eredményét, ami óriási teljesítmény - dicsérte tanítványát Győrik Csaba, aki megjegyezte, Majornak a rosszul sikerült tokiói játékok óriási tapasztalatot adott, amit most kamatoztatni tudott. - Sokszor szeretnénk azt mondani, hogy az olimpia is csak egy verseny, de nem az. Teljesen más, mint a többi, amit csak akkor tudsz megtapasztalni, amikor ott vagy.

A legjobb nyolc fináléja tehát vasárnap délben kezdődik, Major Veronika az első helyről kezdi a küzdelmet az olimpiai érmekért.