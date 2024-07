A BEFAG Keszthelyi Erdész LK kiválósága szombaton is nagyot alkotott, hiszen az alapversenyt 582 körrel megnyerte, így eldőlt, hogy lesz magyar versenyző a vasárnapi nyolcas döntőben. Abban a döntőben, melyben túlsúlyban voltak az ázsiai sportlövők, hiszen Major Veronika volt gyakorlatilag az egyedüli európai versenyző, ha nem vesszük ide még a török Ilayda Tarhant, de ne tegyük ezt meg.

A nyolcas döntőben tehát két európai (Major Veronika, Ilayda Tarhan), két koreai (Yeji Kim, Jin Ye Oh), két kínai (Xue Li, Ranxin Jiang), egy indiai (Manu Bhaker) és egy vietnami (Vinh Thu Trinh) sportlövő várta a vasárnapi finálét. Major Veronika a szombati sikerét követően úgy nyilatkozott, igyekszik kipihenni magát a másnapi döntőre, beszél még a sportpszichológusával is, de "nem akarom túlgondolni a finálét".

- Technikailag és taktikailag is tökéletesen kivitelezett volt ez Verától, ami nagy örömöt okozott a számomra. Azt külön kiemelném, hogy Vera most, az olimpián lőtte meg idei legjobb eredményét, ami óriási teljesítmény" - dicsérte tanítványát Győrik Csaba, a válogatott edzője.

Idehaza, Major Veronika keszthelyi edzőjével, Keczeli Zoltánnal szombaton a gyenesdiási lőtéren beszéltünk, aki hihetetlenül boldog volt és érezni lehetett rajta: alig várja már, hogy vasárnap legyen. A mostani lebonyolítási rendszerben sokszor elhangzik, hogy az alapverseny után a döntő már egy másik verseny és Keczeli Zoltán egy sóhaj kíséretében szintén megismételte ezt. Azonban érezni lehetett rajta: azt szeretné, ha ugyanolyan lenne, ugyanaz a verseny ismétlődne meg, mint szombaton...!

Vasárnap aztán a Párizstól közel 270 kilométerre fekvő Chateauroux-ban, ahol a sportlövő versenyeket rendezik, a nyolc lövő két ötös sorozattal nyitott, majd ezt követően kettes sorozatok következtek és mindegyik után egyikük, a legkevesebb körrel rendelkező, kiszállt a versenyből.

Az első öt lövésben a koreai Oh nagyon jó sorozatot produkált (52,2), de Major is jól lőtt, hiszen ötödikként zárt (49,2). A második öt lövés után Major Veronika hetedikként állt (97,0), Oh viszont továbbra is brillírozott (101,7). Következett az egyenes kiesés és két lövés, Major Veronikának ebben a pozícióban a tét a versenyben maradás volt, de jött egy 8,8-as lövés, majd egy 8,2-es, amivel nem lehetett bent maradni.