Halmozták az érmeket a magyar versenyzők a két korosztály világbajnokságán és nem maradt ki ebből a kanizsai Kurucz Levente sem, aki MTK-s társával, Opavszky Márkkal állhatott fel a dobogó második fokára. A páros májusban és júniusban azzal került figyelem középpontjába, hogy a felnőtt mezőnybe is berobbantak, hiszen nyertek olimpiai válogatót, negyedikek lettek a szegedi világkupán kajak kettes 500 méteren. Sokáig dilemma volt, hogy ők utazzanak-e végül a párizsi olimpiára, végül egy elnökségi ülés után született meg a döntés arról, hogy egyelőre még ne, hanem technikai tartalékok lesznek csak az olimpiára...

Kurucz Levente lapunknak akkor elmondta, marad számukra a plovdivi U23-as világbajnokság, aminek a küzdelmeit a hét végén rendezték meg. A Kurucz-Opavszky kettős aztán itt is bizonyított, hiszen kajak 500 méteren magabiztosan jutottak a fináléba, melyben végül ezüstérmesek lettek. A döntőre nagyon jól összerakta magát a duó, a németekkel voltak harcban a győzelemért és végül csupán egy tized döntött a Tillmann Sommer, Linus Bange duó javára.

- Egész jó pályát jöttünk, igaz a hármasra jöttek be a hullámok, ami zavaró volt. Az utazónkban volt egy kis visszaesés emiatt. Valószínűleg ez is közrejátszott, de ezen a hullámzó pályán kihoztuk magunkból a maximumot. Láttam a végén, hogy nagyon jövünk fel a németekre, egy tizeden múlott az arany, ez most így sikerült - nyilatkozta a magyar szövetség honlapjának a döntő után Kurucz Levente.

Akinek, társával együtt, sikeres éve ez, hiszen megmutatták, hogy hosszabb távon is lehet velük számolni. Ráadásul, nagyon fiatalok még...