Főszerepben a fiatalok, akár ez is lehetne innentől a szezon mottója már, hiszen az utánpótlás bajnokságok közül is hátra van még jó néhány, meg persze válogatott viadalokat is rendeznek. Így történt ez Pöstyénben, Szlovákiában is, ahol az U18-as korosztály képviselői találkoztak a Csehország-Magyarország-Szlovákia hármasviadalon. A magyar együttesben helyet kapott Kovács Lőrinc, a Zalaszám-ZAC kiváló, ifjúsági bajnok diszkoszvetője is. Bognár Szabolcs edző tanítványa a szlovákiai viadalon is megmutatta tehetségét, hiszen 49,19 méteres dobásával a második helyen végzett.

A magyar U 18-as atlétacsapat a csehek mögött a második helyen végzett (harmadik lett Szlovákia) és a fiúk, valamint a leányok összevetésében is ugyanez a sorrend alakult ki.

S ha már Szlovákia, az is eldőlt, hogy a Zalaszám-ZAC diszkoszvetője, Kovács Lőrinc is meghívást kapott a jövő heti, U18-s Európa-bajnokságra a magyar válogatottba. Az Eb-t Szlovákiában, Besztercebányán rendezik meg.