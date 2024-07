Ha nem is kudarcként, hiszen voltak nehezítő körülmények, de a tradíciók alapján a ZTK-FMVas számára a negyedik helyezés a sikertelen évad kategóriájába tartozott - ezt erősítették meg Takács László klubelnök szavai is az évzáró összejövetelen. Mint mondta, a múlttal nem szeretne már sokat foglalkozni, mégis kitért rá. Felidézte, hogy tavaly ilyenkor milyen célokat tűztek ki maguk elé. Akkor ezüstérmesként várták a következő szezont és az elképzelések szerint versenyben szerettek volna lenni a bajnoki címért. Igazoltak is, Takács László szerint a keret nem volt szűk, viszont elismerte, hogy a sérülések miatt voltak időszakok, amikor nem állt mindenki a szakmai vezetés rendelkezésére. Ugyanakkor szerinte azokon a meccseken, amikor a legfontosabb kérdések eldőltek, mindenki rendelkezésre állt, de a hat legfontosabb találkozóból csak egyet nyert meg az együttes. Az Európa-kupa szereplésük az ezüstéremmel remek eredmény volt.

A negyedik helyezéssel az ősszel a csapat nem indulhat egyik nemzetközi kupában sem, viszont Takács László szerint lépni kellett és az elnökség lépett. "Dupla, vagy semmi!" - fogalmazott az elnök, aki bejelentett két új igazolást. A vajdasági származású magyar világbajnok Zapletán Zsombor a nagy rivális Szegedi TE csapatától igazol a ZTK-FMVas-hoz, Németh Attila pedig a KÖFÉM SC-től. Amit kiemelt még az elnök, hogy senki nem távozik a csapattól, így bő kerettel vághatnak neki az új szezonnak.

- A felelősség mindenkié - mondta Takács László. - Gondolom senkinek, se edzőnek, se játékosnak nem tetszett ez a negyedik helyezés, így döntő lépésre szánta el magát az elnökség. A csapat költségvetését ötven százalékkal megemelte, amit az elnökségi tagok és a támogatók állnak. A következő bajnokságban a cél az aranyérem. Nem az első három hely valamelyike... Most nem indulunk a nemzetközi kupában, de idővel a nemzetközi porondon is meghatározó csapattá szeretnénk válni.

Elhangzott még, hogy jövőre egy újabb, hazai szinten topjátékos leigazolását tervezik céljaik elérése érdekében. Az évzáró összejövetelen ott volt Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere is, aki megköszönte a meghívást és elmondta: reméli, hogy folytatni tudják azt a korrekt kapcsolatot a tekesport képviselőivel, amit kialakult a várossal. Fontosnak tartotta megemlíteni, hogy a helyi tekesportnak megvan az az erős magja, amire lehet támaszkodni, amivel össze lehet fogni a jövő érdekében. Érték ez a közösség a város vezetése számára is.