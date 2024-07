A legfiatalabb úszóknál, a Delfin-korosztályban a nagy indulói szám miatt a magyar úszó szövetség úgy döntött, hogy az országos bajnokságot négy régióra bontva rendezi meg, a nyugat-dunántúli terület bajnokságának pedig most Veszprém adott otthont.

A Zalaco-ZÚK igazolt versenyzői is ott voltak és életük első országos bajnokságán indultak, összesen kilencen, és kilenc aranyérmes helyezést gyűjtöttek be.

Két korcsoportban zajlottak a versenyek, a 2014-ben születettek (azaz a 10 évesek) között Besenczi Hella, Horváth Fanni, illetve Lewicki Ryan Jakub és Polgár Szigfrid állt rajthoz. Besenczi Hella vitte a prímet aki hét versenyszámban indult és hét elsőséget szerzett! Győzött 50 és 100 m pillangón, 200 m vegyesen, 200 és 400 m gyorson, továbbá 50 m gyorson és 100 m háton is. Horváth Fanni 200 m mellúszásban bronzérmet szerzett, illetve hátúszásban 4. és 6. helyezéseket ért el. Lewicki Ryan 7. helyezéseket gyűjtötte háton és gyorson is, de az 50 m gyors mezőnyében pedig egy 5. helyezést is szerzett. Polgár Szigfrid 50 m háton csapott célba a 8. – pontszerző - helyen.

Besenczi Hella, aki hét aranyérmet szerzett

A 2015-ben, vagy később született úszók korosztályában Kópicz Kincső két aranyéremmel mutatta meg tehetségét: 50 m háton és 50 m gyorson is. A három ezüstérmen hárman osztoztak. Kópicz Kincső 100 m háton, Takács Lotti 50 m mellen, Polgár Helga pedig 50 m háton állhatott dobogóra. Besenczi Liána 5., 6., és 8, helyezéseket ért el az 50 méteres számokban, Petánovics Petra pedig 7., és 8. helyezéseket 50 m háton illetve mellúszásban.

Horváth Tamás utánpótlás-edző elégedetten nyilatkozott a versenyt követően. Mint mondta, több dolog miatt is rendkívül bizakodó. Először is a tavalyi 1 indulót követően idén már 9 úszó képviselte a Zalaco-Zalaegerszegi Úszó Klubot a legkisebbek versenyén, ami azt az üzenetet hordozza magában, hogy a 2 évvel ezelőtti újra-indulást követően szépen fejlődik a szakosztály.