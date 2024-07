– Edzőmmel, Czenki Tamással megyünk és nagyon kíváncsi vagyok, a szervezetem hogyan reagál a magasságra – folytatta Regina. – Eddig csak a tengerszinthez közelebb edzettem és versenyeztem, ezért is kell kipróbálnom és hozzászoknom.

– Reginának már eddig is remek éve van, a rövid távon szerzett junior Európa-bajnoki bronzérme párját ritkító eredmény – ezt már Benkó László, az MTB utánpótlás és felnőtt válogatott szövetségi kapitánya mondta, aki ugyancsak itt volt az Alsóerdőn. – Jól ment a bajnokságon is és esetében a vb-n is bízhatunk az erős eredményben. Kitett magáért a hazai versenyen Endrédi Máté is, ez bizakodásra ad okot. Hegyikerékpárban idén nem lesz férfi olimpikonunk és Máté is ott van a versenyzők között, akikkel el akarjuk kezdeni az építkezést, hogy négy év múlva ismét eljussunk a kvótáig.

A szakember a versenyről elmondta: nagyon tetszettek neki az új pályák, de különösen a versenyközpont, az Alsóerdei Sport- és Élménypark. Kérdésre úgy válaszolt: a város, illetve a Green Zone-ZKSE régóta a mountain bike nyugat-magyarországi bástyájának számít, a most megismert létesítmények és pályák pedig méltók arra, hogy bekerüljenek az MTB állandó hazai bázisai közé.