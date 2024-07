A viadal házigazdája a Green Zone-ZKSE, mely már rutinos rendezőnek számít, az elmúlt években jóvoltából hasonló országos bajnokságot, de nemzetközi versenyt is többször vendégül láthatott a város. A pályákat többször jelölték ki a TV-torony felőli, illetve egykor a napközi sátob feletti erdőben is (sőt, egyszer olyan is előfordult, hogy a versenyek mindkét oldalt érintették), most viszont a központ az Alsóerdei Sport- és Élménypark lesz. Ide érdemes érkezniük a nézőknek azért is, mert a kapcsolódó programok, például a Restart Fesztivál vonatkozó eseményei is itt zajlanak le.

Itt alakítják ki a hegyikerékpáros ob rajt- és célterületét – a futamok a salakos futópályáról indulnak és a biciklisek itt is futnak célba. A rendezők kérnek mindenkit: ne autóval érkezzenek, hiszen a kapacitás jelentős részét már az induló csapatok és más közreműködők kimerítik. Lévén szó kerékpáros viadalról, az lenne stílszerű, ha a legtöbben ezúttal biciklire pattannának.

Szombaton két rövid távú futamot rendeznek (short race, a ZKSE versenyzője, Bruchner Regina ebben a versenyágban lett idén junior Európa-bajnoki bronzérmes), a női verseny 13:30-kor, a férfiak viadala egy órával később rajtol.

Vasárnap következik az olimpiai versenyág, ahol a különféle korosztályoknak 3 pályát jelöltek ki: a legkisebbek 1,2 kilométeres köröket futnak 34 méter szintemelkedéssel, míg a legjobbakra 4,57 km-es pálya és benne 188 m szint vár. És ezt valószínűleg hétszer kell majd teljesíteniük.

A nyomvonalakat az erdőben szalagozás jelöli, a nézők mozgása szabad, de mindenkitől nagy figyelmet kérnek, elvégre verseny zajlik és a fák közül bármikor előbbukkanhat(nak) biciklis(ek), akik számára nem szempont, hogy a gyalogosokra ügyeljenek.

Vasárnap a legkisebbek (U9) 9:10 órakor rajtolnak, majd jönnek sorban a futamok egészen 14 óráig. Az eredményhirdetések „egyben”, fél négy után várható.