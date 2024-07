ZTE FC- HNK Sibenik találkozó 1 órája

Horvát ellenfél a Zete Fiesztán

Horvát ellenfél érkezik a jövő szombaton esedékes Zete Fiesztára, jelentette be a ZTE FC hivatalosan is. A július 20-án sorra kerülő eseményen a horvát HNK Sibenik lesz a kék-fehérek ellenfele, ami egyben a bajnoki főpróbát is jelenti a ZTE FC számára.

Kerkai Attila Kerkai Attila

A tavalyi Fiesztán, az Union Berlin elleni találkozón Bojan Sankovic, a ZTE FC játékosa ad be. Fotó: Szekeres Péter

Merthogy július 26-án kezdődik a labdarúgó NB I. 2024-2025. évi sorozata és éppen Zalaegerszegen lesz a nyitány, ugyanis a ZTE FC - MTK Budapest találkozó jelenti az új évad első összecsapását. Előtte egy héttel viszont, most már hagyománynak lehet tekinteni, a ZTE FC megrendezi szokásos bajnokság előtti eseményét, a Zete Fiesztát. A két évvel ezelőtti AC Milan és tavalyi Union Berlin vendégjátéka után ezúttal egy közelebbi csapat, a Horvátországból érkező Sibenik lesz az ellenfél, amely visszatért a horvát élvonalba. Az elmúlt évekhez hasonlóan, idén is színes programokkal készül a házigazda ZTE FC, amely, mint írják, később ad részletes információkat erről. Ami biztos, hogy a napot július 20-án a ZTE FC - Sibenik találkozó zárja, ám előtte pályára lép még a klub női csapata, továbbá díjazzák az előző szezon legjobb utánpótlás csapatait és játékosait, bemutatják a felnőtt csapat játékosait és az új szezon mezét. Ami még lényeges, hogy a belépés ezúttal ingyenes lesz a ZTE Arénába, 13.00 órától pedig a stadion előtti Fanzone-ban is izgalmas játékokkal várják szurkolókat.

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!