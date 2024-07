A kétnapos versenyen közel ötven fő vett részt, akik 240-szer álltak lőállásba, és több mint háromezer lövést adtak le. A rendezéssel megbízott PLE Zalaegerszeg részéről Nagy György elmondta, hogy jól sikerült versenyen vannak túl és a zalai színek képviselői is jól szerepeltek. A legeredményesebb Simon László volt, de a többiek is jól teljesítettek. A viadal a világbajnokságra is szolgálta a felkészülést, a PLE csapatából Korga Rebeka és Korga László lesz tagja a magyar csapatnak, akik közül utóbbi Egerszegen is szerzett egy elsőséget.

Eredmények (a dobogósok és a jobb zalai helyezettek). 25 méteres számok. Kuchenreuter Replica csappanytyús pisztoly): 1. Neuhertz János (Soproni PLE) 93, 2. Bérces Béla (Erődök Városa SE) 93, 3. Tar Mihály (Muskétás SE) 90, 6. Simon László (Zalaegerszegi PLE ) 89, 8. Pálmai Csaba (Zalaegerszegi PLE) 86. Mariette (nyitott keretes revolver): 1. Neuhertz János (Soproni PLE) 92, 2. Bérces Béla (Erődök Városa SE) 92, 3. Bartók Balázs (Honvéd KLK) 91, 5. Simon László (Zalaegerszegi PLE ) 91, 6. Pálmai Csaba (Zalaegerszegi PLE) 90, 9. Hévézi Sándor (ZTE SKK) 84. Cominazzo (huzagolatlan kovás gömblövedékes pisztoly): 1. Simon László (Zalaegerszegi PLE) 87, 2. Neuherz János (Soproni PLE) 67, 3. Bartók Balázs (Honvéd KLK) 54. Webley (1896 előtti SA revolver): 1. Neuherz János (Soproni PLE) 93, 2. Simon László (Zalaegerszegi PLE) 91, 3. Kecskés Róbert (Soproni PLE) 90, 5. Pálmai Csaba (Zalaegerszegi PLE) 88. Frommer (1945 előtti öntöltő hadipisztoly): 1. Neuherz János (Soproni PLE) 92, 2. Pálmai Csaba (Zalaegerszegi PLE) 74, 3. Krómer Tibor (Soproni PLE) 74, 5. Horváth Tamás (Zalaegerszegi PLE) 68. Paterson (nyitott keretes revolver): 1. Sebesi András (Honvéd KLK) 92, 2. Szabó Árpád (Bázis SE) 91, 3. Simon László (Zalaegerszegi PLE) 89, 8. Horváth Tamás (Zalaegerszegi PLE) 72. Gasser (1886-1945 között rendszeresített hadirevolver): 1. Simon László (Zalaegerszegi PLE) 87, Bartók Balázs (Honvéd KLK) 80, Zsuk Balázs (Honvéd KLK) 66, 4. Nagy György (Zalaegerszegi PLE) 57, 6. ifj. Nagy György (Zalaegerszegi PLE) 39. Rákóczi (egylövetű kanócos, vagy kovás pisztoly): 1. Pálmai Csaba (Zalaegerszegi PLE) 93, 2. Simon László (Zalaegerszegi PLE) 91, 3. Zsuk Balázs (Honvéd KLK) 87.