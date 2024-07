Szolnokon a nagy hőség is tényező volt az idei országos bajnokságon, ahol párhuzamosan zajlottak az U20 és az U23 korosztályok küzdelmei. Az U23-ban a Zalaszám ZAC versenyzői a három aranyérem mellett egy-egy ezüstöt és bronzot is szereztek. Bali Krisztina első bajnoki címét nyerte el idei legjobb magasugró eredményével, Muszil Ágnes pedig az első nap biztosan nyerte az 1500 métert, majd a 4x100m váltóban is bemutatkozott és ezüstérmet szerzett. Másnap aztán hatalmas küzdelemben, mindössze 6 ezredmásodperccel előzte meg ellenfelét és a nagy melegben a bajnoki cím mellett új egyéni csúcsának is örülhetett a középtávfutó.

Eredmények. U23-as korosztály. Nők. 100 m: 5. Kovács Anna Mária (Zalaszám-ZAC) 12,86. 200 m: 9. Kovács Anna Mária (Zalaszám-ZAC) 27,14. 800 m: 1. Muszil Ágnes (Zalaszám-ZAC) 2:07,92. 1500 m: 1. Muszil Ágnes (Zalaszám-ZAC) 4:23,17. Magasugrás: 1. Bali Krisztina (Zalaszám-ZAC) 160. 4x100 m: 2. Zalaszám-ZAC (Molnár Loretta, Kovács Anna Mária, Bali Krisztina, Muszil Ágnes) 52,51. Diszkoszvetés: 3. Molnár Loretta (Zalaszám-ZAC) 36,57. Távolugrás: 6. Bali Krisztina (Zalaszám-ZAC) 464. Férfiak. 5000 m: 5. Péter Benedek (Keszthelyi VDSE) 15:28,99.

U20-as korosztály. Nők. 400 m: 7. Gyenese Zsófia (Zalaszám-ZAC) 60,79. 400 m gát: 7. Gyenese Zsófia (Zalaszám-ZAC) 71,62. Férfiak. Diszkoszvetés: 3. Mózer Benedek (Zalaszám-ZAC) 45,63, 4. Kozma Ádám (Zalaszám-ZAC) 45,58. Súlylökés: 5. Kozma Ádám (Zalaszám-ZAC) 11,03, 6. Mózer Benedek (Zalaszám-ZAC) 10,80.

Felkészítő edzők: Góczán István, Kámán Ferenc, Bognár Szabolcs, Kungl József Mihály.