Egyre közelebb a perui világbajnokság

A sportlövészeknél is zajlik az "élet", hiszen hiába az olimpia közeledte, sorra rendezik a versenyeket. A ZTE SKK tagjai is kivették ezekből a részüket itthon és külföldön is.

Kálmán Bálint (jobbról) a dobogósok társaságában Fotó: ZH

Kezdjük előbb a hazai viadallal, a III. Masped Kupával, amit a fővárosban, a Fehér úti lőtéren rendeztek meg. Németh Ferenc, a ZTE SKK rutinos lövője a 25 méteres központi gyújtású versenyszámban villantotta meg ismét tapasztalatát, amelyben harmadik helyezést ért el, így bronzéremmel tér haza 506 kört lőve. Ugyancsak a III. Masped Kupán állt lőállásba Benedek Ágnes. A zalaiak fiatal versenyzője az 50 m puska 3x20 felnőtt női kategóriában szerepelt és Benedek Ágnes 6. helyen végzett. Az alapversenyen 570, a döntőben végül pedig 409.9 pontot szerzett. A mostani viadal a vb-válogatók egyike is volt, mindenesetre Benedek Ágnes pontokat szerzett. És akkor a külföldi viadal, ahol Kálmán Bálint, a ZTE SKK junior Európa-bajnok puskása szerepelt. A 32. Plzeň Olimpiai Reménységek Versenyéről van szó, és az egerszegiek kiválósága egy bronz és egy aranyéremmel tért haza. Mindez nagyon biztató és Kálmán Bálint egy lépéssel közelebb került az októberben Peruban rendezendő junior világbajnoksághoz is. Kálmán Bálint a légpuskás alapversenyen 625 körrel (mindösszesen 1,4 tized körrel lemaradva az első helyről) az 5. helyen került a nyolcas döntőbe, melyben szoros küzdelemben végül a harmadik helyet szerezte meg. Az alapversenyen elért eredményével a ZTE SKK versenyzője jelenleg az első helyen áll a hazai kvalifikációs ranglistán. Szintén ebben a versenyszámban, azonban a magyar válogatott csapattal - Török Ferenccel és Dénes Andrással - aranyérmet szereztek. Németh Ferenc (jobbról) harmadikként végzett a III. Masped Kupán

Fotó: ZTE SKK Kálmán Bálint pozitívan értékelte a mostani viadalt, hiszen látja magában az előrelépést és egy nívós viadalon vehetett részt. - A plzeni verseny nagyszerű felkészülési lehetőség az utánpótlás számára, mindemellett kiváló alkalom, hogy az európai utánpótlás legjobbjai összemérjék tudásukat a világbajnokság előtti felkészülési időszakban - nyilatkozta a tehetséges versenyző. - Ezért örülök, hogy én is ott lehettem. Az 50 m-es verseny számokkal kapcsolatban pozitív vagyok annak ellenére, hogy nem sikerültek túl jól, hiszen ezekre csak nem régóta tudok megfelelően felkészülni. Ehhez képest elég gyorsan fejlődök, de természetesen még rengeteg munka áll előttem, hogy a megcélzott szintű eredményeket tudjam nyújtani. Az utóbbi hetekben amúgy is a tízméteres számokra való felkészülésen volt a hangsúly hiszen egy technikai probléma miatt az elmúlt időszakban nem sikerültek túl jól a versenyek. Viszont a módosításokat lassan sikerül megszoknom és kezdek visszatérni arra a szintre, ami megszokott tőlem. A csehországi verseny volt az utolsó a három világbajnoki válogató közül, az élen állok, ez pedig tejes mértékben biztató.

