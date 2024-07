Szóval, Lendván pont ott lett volna szombaton a helye Meshacknak is, hiszen ismerős lehetett volna neki a környezet, de természetesen már nem volt ott a csapattal. A szombati ellenfél a horvát élvonal legutóbbi hatodik helyezettje volt, így összességében egy jó varasdi csapat volt az ellenfél. Ezúttal négyszer harminc perces játékidőben állapodtak meg a felek, szóval egy intenzív, kétórás játékkal következő időszakra készülhettek a csapatok. A horvát csapat dinamikus együttes benyomását keltette, de azért bele-belehibáztak a játékba ők is. Kiegyenlített volt a játék, a 21. percben viszont egy megpattanó labda után lesgyanús helyzetből szerzett vezetést a Varazdin. Egerszegi oldalon v is voltak ígéretes akciók, de a végén nem jöttek a jó megoldások. Az első óra második felében játszott jobban a ZTE FC, szép támadásokat vezetett, egy alkalommal a horvát kapus az utolsó pillanatban ütötte el a labdát a fejelni készülő Sajbán elől. Ekkor kifejezetten jól játszottak a kék-fehérek, megérdemelték volna a gólt, vele együtt az egyenlítést.

A szünetben kiderült, miután visszanézték a felvételt, hogy a varasdiak gólja lesről született, de ezt már nem lehetett visszavonni... A második 60 percre teljesen új csapatot küldött pályára Márton Gábor és az ellenfél edzője is, hiszen éppen az volt a cél, hogy mindenki kapjon megfelelő meccsterhelést ezen a napon. A horvátok valamivel jobbak "kapták el" ennek a játékrésznek az elejét, Németh Ervinnek volt egy nagy mentése is. Ekkor is voltak jól induló zalai támadások, és azért ne feledjük, pontban délben játszani a nagy hőségben cseppet sem volt ideális. Spoljaric lövésénél a kapufa mentett, majdnem meglett az egyenlítés és meg is érdemelte volna a ZTE, hiszen a meccs vége felé megint jobban muzsikált. Szerzett is egy gólt a zalai csapat, de a játékvezető kezezést ítélt, kintről nem nagyon látszott, hogy ki követhette el... A vége előtt két perccel aztán egy kipattanó labdát juttatott a kapuba a varasdi csapat, de két góllal nem volt jobb. Csak nem volt zalai találat, ami nagyon hiányzott.