NK Nafta Lendava–ZTE FC 3-3 (2-1)

ZTE FC: Gundel-Takács – Evangelou, Safronov, Várkonyi – Szendrei, Kiss B., Csonka, Medgyes, Sajbán – Mim, Dénes Cs. Csere: Németh E., Németh D., Nyíri, Bakti, Csóka Do., Cubrilo, Spoljaric, Vogyicska, Deme, Györe.

Gólszerzők: Kadric (34.), Lesjak 43.), Szalay (76.), illetve Mim (38.), Németh D. (48.), Spoljaric (79.)

Az eredetileg 11 órára kiírt mérkőzést végül egy órával korábban kezdték a kánikulára való tekintettel, de megbeszélni mindezt nem okozott gondot a két csapat vezetésének... Lévén, hogy gyakorlatilag testvércsapatokról van szó, hiszen mindkettőnek Végh Gábor a tulajdonosa. Ismerkedni így nem kellett, sőt. Senkó Zsombor, Szalay Szabolcs és most már Klausz Milán is kölcsönben szerepel a Bozsik József edzette lendvaiaknál a két klub együttműködése folytán.

Az első félidőben sokáig nem sok minden történt, de az utolsó negyedóra igencsak mozgalmasra sikeredett. Kezdve azzal, hogy a Nafta szerzett vezetést, ami után nem sokkal Mim fejessel egyenlített. Jöhetett volna az újabb egerszegi gól is, a 40. percben megítélt büntetőnél Szendrei a jobb alsó sarkot célozta meg, de Senkó Zsombor elcsípte a labdát. A félidő slusszpoénját Zoran Lesjak szolgáltatta, aki most már a lendvaiak játékosa, de a nyárig öt éven át a ZTE FC-t erősítette. Egy megcsúsztatott labdára Lesjak érkezett és két lépésről helyezett a bal alsó sarokba.(2-1).

Innen folytatódott a mérkőzés, a ZTE FC csak kettőt cserélt ( a kapuba Németh Ervin, elölre pedig Németh Dániel állt be), közülük gyorsan villant Németh Dániel: egy szabadrúgást lőtt kapura, a labda pedig két pattanás után a hálóban kötött ki. Szót kell ejteni a lendvai csapatról is, amely a nyáron alaposan átalakult. Gyakorlatilag teljesen kicserélődött Bozsik József együttesének a kerete. Nem mozgott rosszul a Nafta csapata, amelynek gyakorlatilag ez volt a bajnoki főpróbája, hiszen egy hét múlva már bajnoki találkozó vár rá. A 60. perc környékén újabb cserék érkeztek a pályára, a házigazdáknál Klausz is beállt, változatos volt a játék, a ZTE talán többet támadott, de a lendvaiaknak volt néhány veszélyes ellenakciója. A 75. percben szép akció végén Spoljaric lőhetett jó helyzetből, de a kapusban elakadt a labda. Egy perc múlva pedig szabadrúgáshoz jutott a Nafta a kaputól 22 méterre. A labda mögé Szalay Szabolcs állt, aki szinte lemásolta a tavalyi Magyar Kupa-döntőben elért gólját: remek ívben csavart a léc alá, a zalai kapus nem érhette el. Ezzel újra vezetett a lendvai csapat (3-2), de nem sokáig. A 79. percben Spoljaric nézte meg magának a jobb alsó sarkot és laposan kilőtte azt. Mozgalmasak voltak ismét ezek a percek, a végén még Spoljaric lábában lehetett volna a győztes találat, de pár centivel tévesztett a zalaiak támadója.