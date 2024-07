Szombaton tehát női és férfi rövid távon osztottak érmeket. Bruchner Regina, a házigazda Green Zone-ZKSE válogatottja ebben a változatban szerzett nemrég junior Európa-bajnoki bronzérmet, tegnap azonban nem lehetett ott a mezőnyben, hiszen az CXX-t itthon egyelőre csak az elit és a master (vagyis "öregfiúk", illetve "lányok") tagjainak hirdették meg. Így Zalát egyedül az egerszegi Endrédi Máté képviselte, aki dicséretesen küzdött, ám a vizes, csúszós pályán egyszer elesett és végül az ötödik helyen érkezett célba. A rendezők számára némi vigaszt jelentett, hogy a short race férfi bajnok Palumby Zsombor (SVS Pro Team) és az ezüstérmes Sylvester Balázs (Cube-Csömör) egyaránt ZKSE-nevelés. A jó helyismeret is szerepet játszhatott az eredményükben. A nőknél Buzsáki Virág (Brunex SFR) szerezte meg a bajnoki címet.

A női futam rajtja.

Fotó: Vámosi László

Vasárnap pedig következhet a "rendes" távú bajnokság, az olimpiai szakág futamai. A program 9:10 órakor a 9 év alattiak versenyével indul, majd jönnek sorban a további korosztályok, egészen a 14 órakor rajtoló fő futamig, melyben a női és férfi elit (vagyis felnőtt), illetve junior versenyzők állnak rajthoz. A futam várhatóan bő egy órás lesz, a résztvevők hétszer teljesítik majd az erdőben a 4,57 kilométer hosszú, 188 méter szintemelkedést magába foglaló pályát. A nézők az Alsóerdő város felőli végében, a pumpapályánál is láthatják a bicikliseket, ahol ráadásul új elemeket is építettek az ob-ra: sziklakert és egy látványos ugrató is létesült.

A díjak.

Fotó: Vámosi László

A díjátadót minden korosztálynak egyszerre, 16 órakor tervezik a rajtnak és a célnak is helyet adó Alsóerdei Sport- és Élményparkban.