Szóval, nem volt egyszerű... Vagy csak a kívülállóknak tűnhetett így, mert amikor az Óhíd FK edzőjével, Kiss Józseffel beszélgettünk, számunkra úgy jött le, mintha ők - mármint az Óhíd - igazából nem is tudta volna elképzelni, hogy ne ők nyerjék meg a bajnoki címet. A záró fordulóban a másik aranyesélyes Alsópáhok otthonában nyert az Ódíd 2-0-ra, s kezdődhetett az ünneplés is.

- Ha úgy nézzük, csak rajtunk múlt, hogy bajnokok leszünk-e, hiszen ha nyerünk, az volt a biztos, de még egy szűk vereség is belefért volna - ezt már Kiss József, az Óhíd FK edzője mondta. - A Sümegcsehi arra már lejátszotta a mérkőzéseit, tudtuk, hogy ők már nem szerezhetnek pontokat. A tavaszi szezonunk egységes volt, egységesek maradtunk játékban is. Egyedül a Kemendollár elleni meccsünk volt rázós, amin a kilencvenedik percben egy félpályás góllal nyertünk.

- Mi az erőssége a csapatnak?

- Szerintem az, hogy jó pár éve együtt játszanak a fiúk. Ami nekem tetszik, hogy az idősebb korosztály tagjai befogadják a fiatalabbakat, építő jelleggel fordulnak feléjük. Pár éve volt egy váltás, azóta stabilak vagyunk. A Covid-időszak előtt vettem át az együttest, akkor bajnokságot nyertünk, majd a Covid évében hét ponttal vezettünk, de félbeszakadt a bajnokság. Voltunk harmadikok is, szóval az elmúlt öt évben azért ott voltunk az elején.

- Az Óhíd pedig az egyik olyan csapat, amely harmadosztályú bajnokként vállalja a második vonalat.

- Volt egy kis vajúdás ez ügyben, de... A téli műfüves bajnokságba mi mindig nevezünk, hiszen jó körülmények között készülhetünk. Ott, néhány magasabb osztályban játszó csapattal is össze szoktunk akadni, és nem vallottunk ellenük szégyent. Én nem érzek a két osztály között szakadékot, szóval megbeszéltük és beneveztünk.

- Kell erősíteni, vagy a meglévő kerettel várják az új szezont?

- Van sérültünk, aki nem tud visszatérni, egy játékost már igazoltunk, de összességében marad a keret. Jó a csapat szellemisége, meghallgatják az embert, ebben a tekintetben az edzőnek könnyebb a dolga. A mai világban meg örülni kell, ha egy csapatnak stabilan van húsz játékosa ezen a szinten. Két-három tehetséges fiatalunk is van, örülünk nekik. Ezen a szinten ezt meg is mondtam, örömfocinak kell lennie, akinek ez nem tetszik, az ne is jöjjön. Annyit még szeretnék elmondani, hogy van egy személy, akinek nagyon sokat köszönhetünk, méghozzá Sztarehorszki Ferenc, aki él-hal a futballért és az ő segítsége sokat jelentett.