2017-ben indult útjára a Restart Fesztivál, ami egyértelműen egy sportfesztivál, középpontba helyezve a testmozgást, a testedzést mindenki számára. A 2024-es Restart Fesztivál központja az Alsóerdei Sport- és Élménypark volt, ide összpontosultak a főbb események, így az MTB országos bajnokság is, amiről már beszámoltunk, ez is része volt az eseménysorozatnak.

Szombaton elkelt a ring felett a ponyva, így az ökölvívók is bemutatkozhattak

Fotó: Szekeres Péter

A szombaton viszont az egész napos esőzés részben átírta a programot, így például a kosárlabda-tornát is vasárnapra tették át a szervezők, azokat az eseményeket pedig, melyeket nem lehetett a szabadban megtartani, terembe vitték, így a nagyon vár Rubint Réka vezette aerobic órát is. Szabó Zoltán, a Restart sportigazgatója két eseményt említett, melyet szeptemberre tettek át. Ahogy említette, a Korlátok nélkül elnevezésű programjukat, amit mozgáskorlátozottak számára hirdettek meg, az érintettek kérésére is helyezték át egy későbbi időpontra, továbbá a funkcionális crossfit verseny is szeptemberben kerül megrendezésre, a sportigazgató szerint egy nagyszabású viadal keretében.

A vasárnapi jó idő sokat segített, hogy a programokon ötszázan megforduljanak, ami nyilván alacsonyabb szám a reméltnél, de így is elérte célját a rendezvény.