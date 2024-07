Az egerszegi kék-fehérek honlapján megjelent beharangozó emlékeztet rá, hogy az ellenfelet több korábbi zetés játékos is erősíti már: Zoran Lesjak, Senkó Zsombor, Szalay Szabolcs, valamint legutóbb Klausz Milán is csatlakozott Bozsik József csapatához. Utóbbival így az is megtörténhet, hogy a ZTE színeiben és a ZTE kapujába is betalál a felkészülés során.

– Az elmúlt egy hét edzőmeccsein nem sikerült nyernünk, ezért a hangulat miatt fontos lenne, hogy győzzünk a Lendva ellen – mondta a honlapnak Szendrei Norbert, a zalaiak csapatkapitánya, aki ezzel együtt úgy érzi: a csapat felkészülése jól halad, mindenki elvégezte a szükséges edzésmunkát. – Nyáron a legfontosabbak a megfelelő fizikai terhelés, illetve a taktikai feladatok, de azért az eredmény sem mindegy.