Az egyik teremben tartásjavító feladatokat gyakorolt az albatroszos kislányokkal az olimpiai tornászbajnok Sinkó-Koblencz Andrea (Sinkó László Kossuth- és Jászai Mari-díjas színész lánya). A diplomás ritmikus gimnasztika szakedző, okleveles aerobik edző és jazztáncmester életét végigkísérte a klasszikus balett. Andrea jelenleg Bánfalvy Ágnes színitanodájában is oktat, koreografál.

Sinkó-Koblencz Andrea – aki először vesz részt a táborban Szentkozmadombján – a balett alaplépéseit, köztük a helyes testtartást tanította

Fotó: Pezzetta Umberto

Balettet is oktatnak a táborlakóknak

– Régóta ismerem a csapatot, többször pontoztam a versenygyakorlataikat. Minden táncosnak vannak fejlesztendő képességei, én ebben szeretnék segíteni a lányoknak. A gyerekeknek kicsit nehéz dolguk van most, technikai feladatokat adtam. Fontos, hogy a klasszikus tánc, a balett alapjait is kiválóan elsajátítsák, így könnyen beépítik azt a modern táncba – avat be a részletekbe Andrea, aki először vesz részt az Albatrosz együttes táborában.

Egy másik helyszínen a harmadik éve visszatérő Stefán Gábor táncpedagógus a biztos forgásokat, úgynevezett tour-okat gyakoroltatta, miközben vidám kis történetet állítottak össze. A zalaegerszegi balettoktató és koreográfus nem szakadt el a színház világától, jelenleg a fővárosi József Attila Színházban ügyelőként dolgozik.

– Az albatroszosok nem tanulnak év közben klasszikus balettet, így most intenzíven dolgozunk. Nagyon bonyolult lépések, egy-egy mozdulathoz legalább húsz dologra, a testrészek helyes tartására kell figyelni, de nagyon ügyesek a táncosok.

Stefán Gábor táncpedagógus szerint nagyon ügyesek és lelkesek az albatroszos lányok

Fotó: Pezzetta Umberto

A héten 46-an gyakorolnak, jövő héten pedig 56 kisgyermek érkezik a faluházba, tájékoztatott Háriné Molnár Ágnes, a tábor és az Albatrosz TSE vezetője.

– Az egyhetes intenzív együttlét során a technikai és erőnléti feladatokon túl már konkrét koreográfiákkal, műsorszámokkal készülünk az ősztől induló versenyidényre. Körforgásos rendszerben dolgozunk, így nyolc csoportban mindenkire megfelelő idő, figyelem jut. Tanulunk akrobatikát, összeállítjuk a koreográfiát, fejlesztjük a ritmusérzéket, van tartásjavítás és klasszikus balett.