Ismét „Zete Fieszta”, vagyis közeleg a bajnoki rajt, hiszen az eseményt a ZTE FC mindig úgy időzíti, hogy egy héttel az aktuális nyitány előttre essék. Az elmúlt két évben olyan sztárklub is volt a vendég, mint az olasz AC Milan, tavaly pedig a BL-induló német Union Berlin. Noha az idén is szerettek volna sztárcsapatot a ZTE Arénába hozni, de részben az Eb miatt most nehezebb dolguk volt. Viszont így is élvonalbeli ellenfele lesz Márton Gábor csapatának, hiszen a horvát első ligába most visszajutott HNK Sibenik érkezik.

A Zete Fieszta programja már kora délután elkezdődik, hiszen 14 órától a ZTE FC női csapta játszik a Sopronnal később utánpótlás csapatok játszanak. A ZTE Arénában 17 órakor az NB I.-es csapat tagjait mutatják be, majd a fő mérkőzés 18 órakor kezdődik. A ZTE Aréna előtt kialakított Fanzone-ban pedig a fieszta egész ideje alatt érdekes játékokkal várják a szurkolókat. Fontos megjegyezni még, hogy az eseményre a belépés ingyenes, és a szurkolók kényelmét szolgálja az a hat ivókút is, amit most állítottak szolgálatba, melyeknél friss ivóvíz áll majd ingyenesen a drukkerek rendelkezésére.

Ám, a fő attrakció a ZTE FC és a horvát Sibenik összecsapása lesz 18 órától. A ZTE FC a múlt héten még meccsdömpingben volt, hiszen edzőtáborozása alatt volt, hogy egy nap kétszer is pályára lépett. Márton Gábor vezetőedzőt arra kértük a főpróba előtt, hogy mondja el, milyen reményekkel várják a szombati meccset és a mi az elsődleges céljuk ezen a napon.

– Igen, ez lesz az utolsó felkészülési mérkőzésünk a bajnoki rajt előtt és előtérbe kerül az eredményesség – erősítette meg a kék-fehérek szakvezetője. – A felkészülés alatt nem nyertünk meg túl sok meccset, de a csapat már egészen biztosan frissebb lesz, mint az előzőekben volt, amikor még nagy terhelést kaptak a játékosok. Ezen a héten már a bajnoki ritmus szerint edzettünk és biztosan többet fogunk mutatni, mint előtte, amikor még munkából játszottuk az edzőmeccseket. Mindenképpen előrelépést várok, hogy a helyzeteinket végre jobb százalékban használjuk majd ki. A játékkal előtte sem volt baj, hiszen helyzeteket dolgoztunk ki, és stabilak voltunk. Azt is szeretném látni, hogy miként reagál a csapat egy olyan együttes ellen, melyet nem ismer, s ebben a helyzetben miként tudjuk érvényesíteni az akaratunkat, mert ez a célunk.