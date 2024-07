– Az ambíció meglenne, hogy kipróbáljuk magunkat mondjuk a másodosztályban, de nem lenne elegendő számú tartalékcsapatunk, nem tudjuk ugyanis az előírt számú együttest kiállítani – mondta el erről az edző. – Viszont bízom benne, hogy ezek a fiúk még át akarják élni azt az érzést, amit egy bajnoki aranyérem öröme adhat. Motiváltak akarunk maradni a jövőben is, jelen állás szerint nagy változás nem várható a keretben. Felém mindössze ketten jelezték, hogy sérülés, illetve az életkoruk miatt a következő szezonban már nem tudják vállalni a játékot. Igazolni is csak annyit akarunk, ami szükséges. Az egyesület vezetésével mondhatni, hogy baráti a viszony, sokat köszönhetünk a falunak, az önkormányzatnak és a támogatóknak. Ez a siker az övék is. Ezenkívül szeretném kiemelni a szurkolóinkat, és megköszönni nekik a biztatást. Sokszor idegenben is mi voltunk többségben, ami sokat jelentett a csapatnak. Megígérni persze nem tudom az újabb bajnoki címet, de mindent megteszünk érte. A célunk egyértelműen az első három helyezés lesz a következő szezonban is.