Az I-II. korcsoportban, a nem igazolt versenyzők kategóriájában állt rajthoz például a nagyrécsei Horváth Dorottya, akitől a remekül sikerült felkészülés után sokat vártak az iskolájában. És nem is okozott csalódást, hiszen a döntőig vezető0 úton öt mérkőzést nyert 3:0-ra, majd a fináléban is 2:0-ra vezetett. Itt hullámvölgy következett a játékában, ellenfele, a vasszécsenyi Gerencsér Liliána egyenlített, majd a döntő szettben meccslabdája is volt, ám a zalai lány újítani tudott és megszerezte a győzelmet.

Csapatban a nagyrécsei lányok szerepeltek a legjobban, hiszen Horváth Dorottya vezérletével két 3:0-s győzelemmel kezdtek. Az elődöntőbe jutásért megrendezett találkozón azonban kikaptak a Suli Harmónia csapatától és végül a 7. hely lett az övék.

Az V-VI. korcsoport igazolt versenyzőinek egyéni küzdelmeiben Orbán Flóra (Nagykanizsai Piarista iskola-Kanizsa Sörgyár SE) szerepelt remekül. Csoportjából másodikként jutott a főtáblára, ahol győzelemmel kezdett, az elődöntőben és a bronzéremért vívott találkozón azonban kikapott és így végül negyedikként zárt – megismételve egy évvel ezelőtti eredményét.

A diákolimpiai döntő zalai résztvevői közül a 16-os főtáblára még a lenti Arany János Általános Iskola és Gimnázium fiú csapata (III-IV. korcsoport) került fel, ám ott már nem sikerült meccset nyerniük.