A sportlövészeten belül az elöltöltős szakág egyre nagyobb népszerűséget vív ki magának. A történelmi pontlövőnek is nevezett számok nagyban eltérnek többi kategóriától, leginkább a lőszer vonatkozásában. Itt ugyanis maga a versenyző tölti meg puskaporral a fegyverét és helyezti be a lövedéket, melyet többen maguk is öntenek ki. Rendkívül pontosan kell kimérni a mennyiségeket, de éppen ez adja ennek a szakágnak a sajátosságát, ami sokak számára kedvelt időtöltés.

Helyben nagy hagyománya van a történelmi pontlövészetnek, főleg a PLE Zalaegerszeg lövészei jóvoltából. Közülük is talán Nagy György kezdett a legkorábban foglalkozni a szakággal. Persze ma már nem egyedüli képviselője ennek, hiszen számos társa van. Ő segített most is eligazodni., hogy a szombati és vasárnapi, 25, illetve 50 méteres ob-nak milyen jelentősége lesz.

– Az elöltöltős szakágban nem vagyunk túl sokan, de kevesen sem, jelenleg pedig készülünk a világbajnokságra, és a vb kerettagoknak az egerszegi országos bajnokság is nagyon jó alkalom lesz a felkészülésre – tájékoztatott bennünket Nagy György, aki természetesen maga is lőállásba lép a versenyen. – Jómagam már nem utazom a vb-re, pedig korábban jópár világversenyen részt vettem, de örömteli, hogy Egerszegről Korga László és lánya, Korga Rebeka is csapattag lesz. Az ob-t pedig úgy időzítettük, hogy három hét múlva jöhet a 100 méteres számok hazai bajnoksága, majd rá három hétre kezdődik a világbajnokság, amit Olaszországban rendeznek meg.

A résztvevők véleménye is egybehangzó: a különböző fegyvernemek számainak bajnokságára ideális helyszín az Ebergényi úti lőtér, hiszen rengeteg a lőállás a létesítményben. Ahol szombaton 10 órától a nemzetközi elöltöltő versenyszámok lesznek a programban, vasárnap pedig, ugyancsak 10 órától a nemzeti számok és a szerelt lőszeres versenyek következnek.