Akik követték beszámolóinkat, értesülhettek a ZTE FC felkészülésének alakulásáról az elmúlt tíz napban. Kezdve azzal, hogy játszott a csapat a horvát élvonalbeli NK Varazdinnal egy edzőmeccset, majd két napra rá Lendván verte fel főhadiszállását, ahol az elmúlt egy hetet töltötte. Hogy miért éppen itt? Erre rendkívül praktikus magyarázat van: egyrészt közel van Egerszeghez, másrészt Lendván megépült az ottani akadémia edzőközpontja, ami jó lehetőséget és körülményeket teremt a felkészüléshez.

Lenne még más ok is, hiszen a környéken ebben az időszakban rengeteg csapat edzőtáborozik. Nem kell sokat utazni ahhoz, hogy megfelelő ellenfelet találjanak a csapatnak, vagy éppen az edzőpartner utazzon hozzájuk. Nos, a ZTE FC játszott a Varazdinnal, majd a szlovén NK Bistricával Lendván, a múlt szerdai nap úgy alakult, hogy a keret egy része délelőtt játszott, a másik fele este Maribor mellett a Lokomotiva Zagrebbel mérkőzött meg, szombaton pedig Lendván a helyi NK Nafta csapata következett. Az az együttes, amely testvércsapatnak számít, és Bozsik József együttese a szombati, 3-3-as végeredményt hozó ZTE elleni találkozóján tulajdonképpen a bajnoki főpróbáját tartotta. Szombaton ugyanis az örök rivális NK Mura otthonában kezdik az új szezont a szlovén első ligában. A ZTE FC csapatából Senkó Zsombor, Szalay Szabolcs és Klausz Milán is kölcsönbe érkezett a lendvaiakhoz, amúgy pedig teljesen kicserélődött a kerete a nyáron.

– A télen még egy nyolcast kaptunk a Zetétől, most három-három lett az eredmény, de ott tartunk, ahol szeretnénk tartani most – jegyezte meg kérdésünkre Bozsik József. – Nem volt rossz játék, a meccs egyes szakaszaiban dominálni tudott a ZTE, de volt, hogy mi tettük ezt. Három-négy játékost még várunk és várjuk a nyitányt is, ami derbi lesz a Mura ellen. Mindenki izgatott, de jó is így kezdeni, hogy 12 év után játszunk egy ilyen meccset kezdésként.

Márton Gábor, a ZTE FC vezetőedzője igyekezett reálisan értékelni az egy hetet, amit kint töltöttek, s persze egy kicsit előre is tekintett.