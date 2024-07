A Sand SE az aranyérem mellett a csoport gólkirályát is adta, hiszen Szakmeiszter János végül 52-szer köszönt be az ellenfelek hálójába.

– Egy hangulatos vidéki tanyán ünnepeltük meg a falu első focis bajnoki címét, természetesen jó hangulatban – fogalmazott a sandiak egyik oszlopos tagja, Csetei János. – Az éremátadónkat a neves labdarúgó játékvezető, az itteni származású Berke Balázs közreműködésével sikerült megvalósítanunk. Budai Lajos edzőnk minden kétséget kizáró joggal gratulálhatott nekünk, no és ne feledjük, Szakmeiszter János személyében a gólkirályt is mi adtuk a csoportban. Meg aztán ki ne maradjon, tehát ki kell emelni közösségünket - focistástól, vezetőstől a szurkolóinkig bezárólag. Nagyon jó volt a kohéziós erő és a hangulat a teljes idény során, s ezt a következő pontvadászatban is szeretnénk folytatni.

Innen aztán már a gárda játékos-edzője, Budai Lajos ragadhatta magához a szót, aki szintén kivette a sikerből a részét a pályán is a mérkőzések alkalmával.

– Igazából nem volt elvárás a bajnoki cím, de meccsről meccsre éreztük meg annak lehetőségét, hogy ez idén bizony összejöhet – mondta el Budai. – Egyrészt olyan csapat jött össze, melynek tagjai nagyrészt korábban már játszottak komolyan megye egyes szinten is. Ezen felül télen, no meg a nyári felkészülés alkalmával mindig tartottunk egy-két napos összetartásokat, melyek tovább erősítették a közösséget. Azt se felejtsük el, hogy lényegében minden hazai találkozónk után ott maradt csapatunk 80 százaléka issportpályán, ahol átbeszélhettük az adott meccseken megtapasztaltakat.

Az örök felvetés sem maradhatott el természetesen, nevezetesen lesz-e osztályváltás felsőbb szint felé.

– Maradunk a megye háromban – adott választ Budai Lajos. – Nézzék, azzal tisztában kell lenni, hogy az átlagéletkorunk 35 körül van a csapatnál, igaz, már van a keretben 4-5 huszonéves is. Ettől még nyomban nem leszünk látványosan fiatalabbak, az osztály számunkra tehát marad a harmadik.