Mindezt Szente Gábor, az együttes edzője említette, amikor arra kértük, hogy értékelje sikeres szezonjukat. Arra a kérdésre, hogy milyen volt a teljes szezon, a következőket mondta:

- Tavaly nyáron vettem át a csapatot – kezdte ezzel Szente Gábor. – Viszont meg kell megjegyezni azonnal, hogy nagy köszönet jár Kós Lászlónak, aki előttem tíz éven át volt az együttes vezetőedzője, én pedig a játékosa voltam. A nyáron viszont már csak edzőként vettem részt a munkában, úgy, hogy tavaly is bajnokok voltunk. Nem volt egyszerű ez a szezon. Főleg úgy, hogy nagy volt az elvárás velünk szemben, hiszen mi birtokoltuk a bajnoki címet. Külön öröm, hogy sikerült megszereznünk az aranyérmet, ráadásul a Magyar Kupa országos főtáblájára is feljutottunk, hiszen a vármegyei kupában elődöntősök voltunk.

A Böde együttese úgy nyerte meg a bajnoki címet, hogy erre nem sok esélye volt az utolsó fordul előtt, de aztán a csapat Cserszegtomajon nyert, az élen álló Páterdomb pedig nem kis meglepetésre otthon ikszelt a Bakkal, így a Böde egy ponttal megelőzte az egerszegieket. S vajon az ölükbe hullt az aranyérem? – kérdeztük ismét Szente Gábort.

- Az biztos, hogy nem vittünk pezsgőt Cserszegtomajra… jegyezte meg Szente Gábor. – Viszont bíztunk benne, hogy fordulhat a kocka, annak ellenére, hogy az egész bajnokságban úgymond egy métert sem vezettünk. Viszont gyorsan meg kell jegyeznem, hogy nagyon sokat tettünk róla, hogy az utolsó pillanatig versenyben maradjunk. Az edzéslátogatottság kifejezetten magas volt, 90 százalékos, egész évben, télen és nyáron, ami az amatőr futballban nagyon sokat jelent. A fiúk keményen dolgoztak, tényleg ott voltak minden edzésen. A csapatot szeretném kiemelni, mert csapatként voltunk nagyon jók és erősek.

Itt kell megjegyezni, és ezt Szente Gábor is elismerte felvetésünkre, hogy Marian Sluka jelenléte nagyon sokat jelentett. A korábbi NB I-es ZTE játékosra szó szerint felnéztek a többiek, a jelenléte sokat jelentett, és mint az edző elmondta, a szezon elején ő is szerette volna, ha Sluka csatlakozik hozzájuk.

Ahogy Szente Gábor is említette, a Magyar Kupában feljutottak az országos főtáblára, és várhatják a sorsolást. Az első fordulót augusztus 3-án rendezik, de mielőtt erről is szót ejtettünk volna, az edző kitért a csapat vezetésének segítségére.

- Garamvölgyi Norbert elnök mindent megtesz azért, hogy a csapat sikeres legyen, amiért rendkívül hálásak vagyunk neki – mondta Szente Gábor. – Ha kell, füvet nyír, ha kell, öntöz, szóval oroszlánrészt vállalt ő is a sikerünkben. A kupa pedig valóban nagy lökést adott az együttesnek és nagy motivációt is. Ilyen kis csapatok, mint amilyen a miénk, nagyon megterhelő a két fronton való helytállás, de örülünk, hogy ott vagyunk, és várjuk a sorsolást. Nagyon szeretnénk, ha az első fordulóban itthon játszhatnánk, pláne, ha tovább is tudnánk jutni. A legnagyszerűbb pedig tényleg az lenne, ha eljutnánk addig, hogy akár egy NB I-es csapatot is fogadni tudnánk.

Apropó, első osztály... Mármint megyei első osztály, amivel most sem fog élni a Böde.

- Valóban nem vállaljuk, hiszen az induláshoz szükséges kritériumokat egy ilyen kis falu nem tudja vállalni - említette az edző. - Szinte lehetetlen az előírás szerinti utánpótlás létszámot biztosítani egy 200 fő alatti település esetében, bár mi szívesen elindulnánk, és szerintem a csapat ereje megfelelne az első osztályú szintnek. Viszont dolgozunk rajta, és ha harmadszor is megnyernénk netán a másodosztályú bajnokságot, akkor azért jövőre mindenképpen megpróbálnánk teljesíteni a feltételeket.