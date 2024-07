- Számunkra a 2023/2024-es szezon nagyon nehezen kezdődött, mert a múlt évi teljesítményünk nem a terveknek megfelelően alakult, így a csapat háza táján is akadtak kisebb problémák, amiket sikeresen tudtunk orvosolni – mondta Vizsy Pál, a csapat edzője, mikor megkerestük a bajnoki címmel kapcsolatban. - Itt szeretném megköszönni mindenekelőtt a csapat hozzáállását, kitartását és a belém vetett hitüket, hogy ezt a szezont a rivális Zalaszentivánnal szemben – igaz csak egy ponttal – bajnoki címmel zárhattuk. Szeretném megköszönni az önkormányzat és más támogatók segítségét, valamint a nézők és szurkolóink hozzáállását, akik buzdításukkal nagyrészt vállaltak a csapat sikerében.



Vizsy Pál elmondta, hogy egyéb okok miatt az edzőséget a jövőben nem ő fogja vállalni, hanem a csapat egyik játékosa, Bognár Péter, aki mint játékos-edző szerepel majd az összeállításban. A csapatot nyolc éven át irányító Vizsy Pál elmondta, amennyiben szükséges, segít mindenben a csapatnak, és valószínűleg marad is az együttes környékén.



- Indulunk a másodosztályban, amihez mindenképpen kell majd az erősítés, ami folyamatban van – folytatta evvel Vizsy Pál. – Mindenképpen szeretnénk bocföldei kötődésű fiatal játékosokat igazolni. Úgy gondolom, hogy a csapat és a játékosok az elmúlt évek teljesítménye alapján megérdemelték a bajnoki címet. A 2018-2019-es szezonban megnyertük a csoportunk küzdelmét, de akkor nem neveztünk a magasabb osztályba, viszont abban maradtunk, ha még egyszer sikerül bajnokságot nyerni, akkor már nem hagyjuk ki a lehetőséget. Ezt követően mindig volt valaki, aki megelőzött bennünket, most végre nyertünk. Végre megint szomszédvári rangadókat játszhatunk a Botfa és a Nagylengyel csapataival, akik szintén ebből a csoportból kerültek feljebb, és játszhatnak a megyei II-ben.



Vizsy Pál csapatában két fia is játszott, Vizsy Dominik és Vizsy Máté. Nem sok hiányzott, hogy a csoport gólkirályát is a bocföldeiek adják, hiszen Vizsy Dominik 45 találatig jutott a bajnokságban, ám három csapat is volt, amely nem állt ki a Bocfölde ellen, így automatikusan 3-0-s eredménnyel kapták meg a pontokat. Viszont a gólokat nem gyarapíthatta a támadó, aki ráadásul a szezon végén megsérült, a térdét kellett operálni, de várják vissza a csapatba. Egy kis múltidézés gyanánt Vizsy Pállal visszamentünk az 1990-es évekbe, mert mint elmondta, akkor is volt két Vizsy a bocföldei csapatban,: jómaga és bátyja. Az 1992-93-as bajnokságban a városkörnyéki pontvadászatban végeztek az élen, majd osztályozót játszottak a Zalaapátival, de végül alulmaradtak. Viszont akkor is jó csapatuk volt, amire büszkék voltak akkor, és büszkék lehetnek most is együttesükre. KA