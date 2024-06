A két viadal immár évtizedek óta szorosan egybeforr és a Zalaszám ZAC nevével is, mint rendező, hiszen a vidékbajnokság egykori újjáélesztésében úttörő szerepet vállalt az egerszegi klub, valamint annak hagyományának a tovább ápolásában is. Így aztán minden évben megrendezi versenyét, illetve ezt a két viadalt, aminek most pénteken jön el az ideje.

A program 15 órakor a hagyományos WHC Kupa "Ki a leggyorsabb, ki a legkitartóbb atléta?" országos döntőjével kezdődik, amin a 10-12 éves fiatalok 60 és 800 m-en, valamint távolugrásban és rakétahajitásban versenyeznek az érmekért és a WHC kupáért. A fiatalok versenyével egy időben rendezik a ZÁÉV Kupát, az országos vidékbajnokságot. A ZAC ezzel az eseménnyel állítunk emléket dr. Zumbok Ferencnek, a Zalaegerszegi Atlétikai Club alapítójának, tiszteletbeli elnökének.

Mivel az atlétikai Európa-bajnokságot az olimpia miatt az idén már most megrendezik, hiszen csütörtökön kezdődött Rómában, így a magyar válogatottak közül nem szerepelnek Zalaegerszegen. A Városi Sportcentrumban főleg a 200, a 400 és az 1500 méteres futásokban várható nagy mezőny, míg diszkoszvetésben a korosztályok legjobbjai csapnak össze.