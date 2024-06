Péntek délig edzettek az Egerszegi Sport- és Tanuszodában, úgyhogy azt követően beszéltük meg a találkozót Verrasztó Dáviddal. A 36 évével veteránnak is nevezhetnénk, ami ellen egyáltalán nem tiltakozott, mondván, hiszen az... Viszont a negyedik olimpiája következhet, amit meg nem sokan mondhatnak el magukról, és nemcsak az úszók társaságában, hanem a világ sportjában sem.

- Szerintem közel leszek hozzá, de azt nem mondom, hogy biztosan sikerül majd - utalt kezdésként mindjárt a közelgő római viadalra Verrasztó Dávid, amit éppen az Európa-bajnokság ideje alatt rendeznek. - Az elmúlt két év nem volt egyszerű, történt egy családi tragédia, úgyhogy kemény volt. Próbálok nem foglalkozni azzal, hogy hány éves vagyok, vagy éppen meddig úszok még. Az időt, amit el kell érnem, életemben már vagy harmincszor megúsztam, de nem fogok semmire, így arra sem rágörcsölni, hogy sikerül-e.

A "ha nem jön össze..." kezdetű felvetésre meg pontos választ adott.

- Amíg szeretek úszni, addig úszni fogok, szerencsére van időm rá - mondta. - Testvéremmel, Evelynnel van egy vállalkozásunk, ez mellett belefér a napi négy óra edzés is. Legalább nem puhulok be...

Az egerszegi uszoda szerinte remek hely, de a vize kicsit hideg. Utóbbit csak mellékesen, félig viccesen tette hozzá, amúgy meg nem először edz itt. Korábban is tréningezett már az új uszodában, amikor édesanyját hozta a városba vizsgálatra.

Arra a kérdésre, hogy szerinte miként áll a magyar csapat felkészülése, és lesz-e magyar arany Párizsban, érdekes választ adott.

- Jól állunk, de nem szabad semmit sem elkiabálni - válaszolta Verrasztó Dávid. - Egymás közt nem beszélünk róla, de mindenki teszi a dolgát, amit neki kell. Az olimpiai arany is benne van, de azért egy komoly sportról van szó. Lehet, hogy volt idő, amikor hozzászokhattak, hogy tuti lesz aranyérmesünk, de rohamosan fejlődik az úszás, s amennyit fejlődött, úgy az első nyolc között alig van különbség. Szóval, nem egyszerű sport, bár a televízión keresztül lehet, hogy annak tűnik. Azt mondom mindenkinek, próbálja meg, ússzon le csak egyszer egy kétszáz vegyest. Szerencsére uszoda van mindenhol, ahol ki lehet ezt próbálni.

Három olimpián vett részt Verrasztó Dávid, 400 méter vegyesen kétszeres világbajnok, háromszoros Európa-bajnok (kétszer Eb-ezüstös) és akkor csak az ötvenes világeseményekről beszéltünk. S hogy hiányzik-e neki valami? Erre is egyértelmű választ adott:

- Hogyne, egy olimpiai érem, azt nagyon szerettem volna, de két tized választott el tőle három éve Tokióban. Összességében viszont nem lehetek elégedetlen. Tíz évig Európában nem nagyon tudtak megverni, aztán van két vébéezüstöm is. Az olimpia után viszont nehéz volt, kemény két év áll mögöttem.