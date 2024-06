A hazai szövetség (MKKSZ) elnöksége csütörtökön elfogadta Hüttner Csaba felnőtt szövetségi kapitánynak az MKKSZ versenysport bizottsága által is támogatott előterjesztését, eszerint egy kérdés maradt: a női négyes tekintetében még nem dőlt el, hogy Csipes Tamara, Fojt Sára és Gazsó Alida Dóra mellett Pupp Noémi vagy Lucz Anna lesz-e az egység negyedik tagja. A férfi kajak négyes pedig a Nádas Bence, Csizmadia Kolos, Kuli István, Tótka Sándor összeállításban versenyez majd - számolt be a döntésekről a szövetség honlapja.

Az Európa-bajnokságot 500 méteren megnyerő Nádas Bence, Tótka Sándor kettes. Ami a négyest illeti, a világbajnoki ezüstérmes, a szolnoki négyesválogatót megnyerő, valamint az Eb-n negyedik helyen végző Nádas Bence, Csizmadia Kolos, Kuli István, Tótka Sándor kvartett került be az olimpiai keretbe. Ez utóbbi összetételt úgy indokolták meg: egy két éve együtt készülő négyesről van szó, Hüttner Csaba szerint "az olimpia előtt pár héttel nehéz lenne egy új négyest építeni és behozni egy olyan fiatal párost, amely mind a világkupán, mind a válogatókon jól teljesített."

A kanizsai Kurucz Levente és MTK-s párja, Opavszky Márk az a fiatal páros, amely a válogatókon kétszer legyőzte a Nádas-Tótka kettőst, majd kétszer csak minimális különbséggel maradtak alul. Kuruczlék az Eb-n is jól szerepeltek, 200 méteren bronzérmet szereztek. Kurucz Leventét kérdeztük arról, mit jelent a technikai tartalék szerep, illetve, mi a véleménye a döntésről.

- Van bennünk és bennem is egy kis csalódás, hiszen nagyon sokat dolgoztunk, ott voltunk, versenyben voltunk a legjobbakkal, és hallottunk olyan véleményt is, ha a négyes nem jól szerepel az Eb-n, akkor megbonthatják - mondta Kurucz Levente. - Nem sokkal ezelőtt hívott edzőnk, Velenszky Tamás, aki elmondta, jelezték felé, hogy a jövőben minden támogatást megkapunk. Edzésben kell maradni, hiszen a technikai tartalék szerep azt jelenti, hogy bármikor be kell ugrani, ha esetleg sérülés, vagy bármely oknál fogva valaki kiesne az olimpiai keretből. Ami biztos, hogy Márkkal indulunk az U23-as világbajnokságon, amit július közepén rendeznek Plovdivban.