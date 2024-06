– A sikeres őszi idény után a bajnoki címre is volt esélyünk – vélekedett Baján János, a ZTE ZÁÉV edzője. – Megvoltak számunkra a lehetőségek, hogy előbbre végezzünk, de kosaras nyelven szólva a ziccereinket kihagytuk... Igaz, az is benne volt a pakliban: ha még többet hibázunk, ismét lecsúszunk a dobogóról. A jobb szerepléshez adottak voltak a feltételek is, hiszen Horváth Katalin és Molnár Anikó visszatérésével létszámban megvoltunk, a nagyobb sérülések pedig elkerültek minket.

A tavalyi idényhez képest egy helyet előrelépett a ZTE ZÁÉV a bajnokságban. Baján János mégsem elégedett, mert mint elmondta, mindig győzelemre készíti fel csapatát. Ha egy csapat nem akar igazán első lenni, az soha nem is lesz aranyérmes. A Szuperliga mezőnye a nőknél mindössze nyolc csapatból állt, így ha valaki többször bakizik, nagyon nincsen esély a javításra.

– Sajnos több mérkőzésen is a hajrában becsúszó apró hibák miatt vesztettünk pontokat – folytatta Baján János. – Létszámra ugyan megvoltunk, de nem mindig a legjobb formában lévő csapatot tudtam pályára küldeni. Volt, hogy a vidékre való indulás előtt derült ki, valaki nem tud jönni, de történtek meccs előtti sérülések is, s akadt, amikor játékosom kisebb sérüléssel vállalta a szereplést. Amatőr csapat vagyunk, játékosaink többször fáradtak voltak, de kénytelenek voltak játszani. Az eredménybe ez is belejátszott. A szezon során egyetlen játékos formája sem volt nyílegyenes, de ez a már említett tényezőkből következett.

A bajnokság után az országos egyéni versenyen folytatták a hagyományt a ZTE ZÁÉV tekézői. Ezúttal is több érmet szereztek. László Kata egyéniben nyert aranyat, összetettben egy bronzérmet. Airizer Emese sprintben lett ezüstérmes. A világbajnokságon a magyar csapat színeiben, az U23-as együttesben szerepelt László Kata és Végh-Soltész Zsófia, és a nemzeti csapat az ötödik helyet szerezte meg a vb-n.

Zárásként a hazai női teke helyzetéről kérdeztük Baján Jánost.

– Jóval nagyobb támogatás, marketing kell, hogy elmozduljon a holtpontról a női szakág, amit nem látok – jegyezte meg evvel kapcsolatban. – Budapesten van négy csapat, de úgy néz ki, hogy a következő bajnokságban már csak három lesz, ugyanis a Rákoshegy II. kiszáll. Vidéken, az egykori fellegvárakban – Szeged, Székesfehérvár – már nincs csapat, a Dunántúlon mi és a Győr vagyunk. Amennyiben a létszám nem emelkedik, vagy tovább csökken, új bajnoki rendszerre kell átállni. A teke munkás sportág, azonnal nem jönnek az eredmények, és roppant nehéz fiatalokat megnyerni a sportágnak. A vezetőknek bőven lenne tennivalójuk. Minden évben bedobnak neveket, hogy Szombathelyen, Debrecenben alakul csapat, aztán mégsem neveznek. Nagyon nehéz megtartani a fiatalokat a tekének. Sportágunk a médiában sem felkapott, nincs tao, a tekecsarnokokba kevesen férnek be, a nézettség is alacsony. Tapasztalatból mondom, Zalaegerszegen a legnagyobb a sportág látogatottsága. Szóval, nem vagyunk egyszerű helyzetben.