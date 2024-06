A tavalyi évben is sok szó esett a Csesztreg csapatáról, nem hiába. Megnyerte a Zala Megyei Kupát, illetve végig ott volt a bajnokságban az élen, az utolsó fordulóban maradt végül le a bajnoki címről, s lett ezüstérmes. Tamás Tamás edző úgy érzi, megérdemelten nyerték meg a bajnokságot. Nézzük, hogyan vélekedik az elmúlt szezonról.

– Tavaly az utolsó fordulóban úszott el az aranyérem, az idén egy fordulóval a zárás előtt megvolt az elsőség. Gondoltak erre, hogy így alakul? – kérdeztük Tamás Tamást.

– Azzal kezdeném, hogy a tavalyi kupasiker és az ezüstérem után a most zárult bajnokságnak is azzal a céllal vágtunk neki, hogy ott legyünk az első három között. Harmadik éve vagyok itt, és bevallom, Csesztregre eljönni edzőnek – hiszen én letenyei vagyok – nem egyszerű feladat olyan elődök után, mint például Fentős Pál. A Csesztreg mindig a megyei bajnokság legjobbjai közé tartozott, és ugye a legrégebb óta tagja az osztálynak egyhuzamban. Amikor nem ebben az osztályban szerepelt, akkor feljebb, az NB III. mezőnyének a tagja volt.

– El kellett fogadtatnia magát Csesztregen, amikor oda szerződött?

– Én inkább úgy fogalmaznék, hogy magamnak tettem magasra a lécet. Remek edzők voltak itt, így Csesztregen mindig számít az eredmény, hogy a csapat mit ér el. A vezetők viszont nem helyeztek nyomást a csapatra. Az elsődleges cél az volt, hogy alakítsunk ki egy jó közösséget. Emellett fontos volt, hogy hittünk is magunkban. Amióta három éve itt vagyok, kezdtünk egy bronzzal, majd folytattuk egy ezüsttel, és most az aranyérmet szereztük meg, emellett tavaly megnyertük a megyei kupát. Sikeres csapatunk van, és nagyon szeretnénk, ha ebből kifolyólag lehetne már névadó támogatónk is. Kis költségvetéssel dolgozunk, továbbra is a közösségünk az, ami előrevisz bennünket, emiatt is maradt több játékos a csapatban.

– Visszatekintve a szezonra, összességében milyennek értékeli?

– Én úgy éreztem, hogy a csapatban benne maradt a tavalyi, az utolsó fordulóban elveszített aranyérem. Az ősz elején kis görcsösséget éreztem, de az eredményességben ez nem annyira mutatkozott meg. Aztán a téli felkészülésünk nagyon jól sikerült, ráadásul a tavaszi nyitányon rögtön megvertük idegenben az őszi éllovas Teskándot, így az ötpontos hátrányunk mindjárt csak kettőre olvadt. Onnan már az éllovas nyakán voltunk, majd megelőztük, de nekünk folyamatosan, minden meccsen bizonyítanunk kellett. Azt még szeretném hozzátenni, hogy kiegyensúlyozott bajnokság volt a legutóbbi a megyei első osztályban. Hat-hét olyan csapat szerepelt benne, amely bármikor bárkit képes legyőzni. Ebben a mezőnyben mi annyival voltunk talán jobbak mindenkinél, hogy a rangadókból jól jöttünk ki. Köszönöm a vezetőknek, hogy biztosították a nyugodt munkát a csapat számára, a szurkolóinknak pedig azt, hogy tizenkettedik játékosként álltak mindig mellettünk.