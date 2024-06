Két zalai diákolimpiai bajnok 46 perce

Számos érem jutott a zalai fiataloknak az atlétikai országos döntőkön

Sorra rendezik meg az atlétikai diákolimpiai döntőket, és több korosztályban már be is fejeződtek. A zalai mérleg örömteli, hiszen vannak diákolimpiai bajnokok és második helyezettek, továbbá bronzérmesek is, ráadásul zalaegerszegi, keszthelyi és nagykanizsai diákok osztoznak ezeken az érmeken.

Kerkai Attila Kerkai Attila

A két zalai diákolimpiai bajnok, balról Pap Luca, jobbról Kovács Lőrinc Fotó: ZH

Kezdjük a legfiatalabbakkal, akik éppen Zalagerszegen mérhették össze felkészültségüket, hiszen a Városi Sportcentrumban rendezték meg a II. korcsoportosok országos döntőjét. Ebben a korosztályban egyéni összetett és összetett csapat versenyszámokban hirdetnek bajnokokat. A zalai diákok közül a fiúk összetett csapatversenyében az egerszegi Mindszenty József Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium (Bencze Gergő, Bencze Levente, Illyés Pál, Jokhel Gergely Máté, Molnár Atilla Bendegúz, Nagy Boldizsár) ért el jó helyezést, hiszen 1855 ponttal az ötödik helyen végeztek. Felül a keszthelyi Csány-Szendrey érmes váltója, középen az egerszegi Zrínyi szintén dobogós együttese, alul pedig a Petőfi-iskola érmes stafétája

Fotó: ZH A III. korcsoportosok országos bajnokságát Budapesten rendezték meg, ahol viszont már aranyérmet ünnepelhettek a zalaiak. Méghozzá Pap Luca, a Dózsa György Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola tanulója révén, aki az egyéni összetettben, ráadásul diákolimpiai csúccsal, 867 ponttal végzett az élen a 129 induló között. Csapatban a keszthelyi Csány-Szendrey Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (Salamon Hella, Szalai Otília, Varga Lotti Emma, Süle Nóra, Szántó Emese, Gergye Anna) 2909 ponttal a 9. helyen végzett. A fiúknál az egyéni összetettben Szabó Hunor, az alsópáhoki Dr. Szántó Imre Általános Iskola tanulója ötödikként zárt 664 ponttal. Csapatban: 12. Zalalövői Általános Iskola (Bekes Zsombor Imre, Fekete Nimród, Gáspár Benett, Ligeti Leó, Szabó Márk, Tar Patrik) 2677 pont. Balról: Nagy Roland, Kozma Ádám és Németh Luca

Fotó: ZH Ugyanebben a korcsoportban az egyéni számokban a fiúknál Szabó Hunor (Alsópáhok) a 60 méteres síkfutásban 8,12 másodperccel a 6. helyen végzett. A lányoknál csak kicsivel maradt le a dobogóról és lett 4. Salamon Hella (Keszthely, Csány-Szendrey Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola) 8,29-es idővel. A Csány-Szendrey iskola 4x100 m-es leány váltója (Gergye Anna, Szalai Otilia, Süle Nóra, Salamon Hella) pedig bronzérmet szerzett 54,18 másodperces idővel. Magasugrásban 4. lett Gyertyánági Borostyán (Nagykanizsa, Kőrösi Csoma Sándor - Péterfy Sándor iskola) 140 centiméterrel. Leány távolugrásban újabb zalai érem következett, hiszen Németh Lujza (Zalaegerszeg, Zrínyi Miklós Gimnázium) 515 centiméterrel állhatott fel a dobogó második fokára.

A IV. korcsoportos atléták diákolimpiai döntőjét Szolnokon rendezték, és innen is hoztak érmet a zalai atléták. A fiúk 100 méteres síkfutásában Tihanyi Zsombor (Keszthely, Varga János Gimnázium) 12,05 másodperces idejével bronzérmet szerzett. A 300 méteres síkfutásban Nyári Attila Antal (Zalaegerszeg, Landorhegyi Sportiskolai Általános Iskola) 37,88-as idővel szintén a dobogó harmadik fokára állhatott fel. A 4x800 méteres váltófutás hozta az újabb zalai érmet, hiszen a zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium csapata (Bella Mátyás, Németh Balázs, Németh Dániel, Véber Dominik) 9:17,90 perces idővel szintén harmadikként végzett. Távolugrásban: 6. Bella Mátyás ( Zalaegerszeg, Zrínyi Miklós Gimnázium) 590, 9. Tihanyi Zsombor (K. Vajda) 565. Az zalai ezüstéremről Nagy Roland (Zalaegerszeg, Báthory István Technikum) gondoskodott, aki súlylökésben 15,43 méterrel lett második. A lányoknál 100 méteren 8. lett Tik Júlia (Keszthely, Csány-Szendrey iskola) 13.68 mp-cel, a zalaegerszegi Petőfi Sándor Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 4X100 méteres leány váltója (Kámán Boglárka Kata, Gerencsér Vivien, Barna Zsanett, Barna Zsaklin) 52,23 másodperccel ezüstérmesként érkezett a célba. A többpróba leány csapatversenyben a zalaszentgróti Deák Ferenc Általános Iskola és Gimnázium (Makkos Lara, Nemes Karolina, Pál Csenge Panna, Fekecs Emília, Kiss Panna Sára) 3167 ponttal a 9. helyen végzett. A fiúk többpróba csapatversenyében a csesztregi Kerkai Jenő Általános Iskola (Bagó Benett, Bakonszegi Péter, Bazsika Botond, Horváth Dominik, Lelkes Boldizsár, Rákos Gergő) 3648 ponttal a 8. helyezett lett. Balról Golecz Laura, Nyári Attila, Csahóczi Kamilla és Tihanyi Zsombor

Fotó: ZH Az V. és VI. korcsoportos atléták diákolimpiai döntőjét Győrben rendezték meg és itt sem maradtak el a zalai sikerek. Az V. korcsoportban Kovács Lőrinc (Zalaegerszeg, Kölcsey Ferenc Gimnázium) bemelegítésként súlylökésben 14.68 méteres eredményével ezüstérmet szerzett, hogy aztán fő számában, diszkoszvetésben egyértelművé tegye, hogy ki a legjobb, aranyérmesként zárt. Kovács Lőrinc 50,59 méteres győztes dobással szerezte meg a dákolimpiai bajnoki címet. A lányoknál Csahóczi Kamilla (Keszthely, Vajda János Gimnázium) 25.99 másodperccel lett 7. helyezett, ugyanő 400 méteren (57,75) a 8. helyen ért célba. A 100 méteres síkfutásban viszont Csahóczi Kamilla felért a dobogóra, ugyanis 12,67 másodperccel bronzérmet szerzett. A magasugrásban viszont érmes zalai diákot köszönthettek, hiszen Golecz Laura (Nagykanizsa, Dr. Mező Ferenc Gimnázium) 155-es eredménnyel bronzérmes lett.

A VI. korcsoportosok között magasugrásban Inoka Zétény (Nagykanizsa, dr. Mező Ferenc Gimnázium) 170 cm-rel 9. helyen végzett. A dobóatléták közül súlylökésben Kerkai Bence (Zalaegerszeg, Kölcsey Ferenc Gimnázium) 13.26-tal lett 6. helyezett, diszkoszvetésben pedig így festett a sorrend zalai szempontból: 3. Kozma Ádám (Zalaegerszeg, Kölcsey Ferenc Gimnázium) 44,09, 4. Mózer Benedek (Zalaegerszeg, Ganz Ábrahám Technikum) 41,69, 7. Kerkai Bence 37,50. A lányoknál 400 méteren 8. lett Gyenese Zsófia (Zalaegerszeg, Zrínyi Miklós Gimnázium) 61.11 mp-cel. 4x100 méteres váltóban az egerszegi Zrínyi-gimnázium (Kaszás Viktória, Bognár Emma, Gyenese Zsófia, Barabás Fanni) 52,56-tal nyolcadikként zárt, magasugrásban Magyar Dorka (Zalaegerszeg, Kölcsey Ferenc Gimnázium) 155-tel az ötödik helyen végzett, távolugrásban: 8. Kósi Boglárka Dóra (Zalaegerszeg, Kölcsey Ferenc Gimnázium) 492, 10. Fóth Lola (Keszthely, Vajda János Gimnázium) 441. Diszkoszvetésben közel volta doboghoz, végül a 4. helyen végzett Molnár Loretta (Zalaegerszeg, Kölcsey Ferenc Gimnázium) 35.84 méteres dobással.

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!