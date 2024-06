– A mozgás szeretetével a nagykanizsai Zrínyi-iskolában Gayer Ildikó német és rajz szakos tanár "fertőzött meg" – mesélte Ferenc. – Még akkor a postán alakult egy természetjáró egyesület, akikkel több teljesítménytúrán szerepeltem. Elindultam hosszabb, olykor 25, majd 50 kilométeres távokon is. Nem csak hétvégén, hanem heti rendszerességgel jártuk ezt a kivételes dél-zalai vidéket. Lelkesedésem olyannyira nem csillapodott, hogy a titokzatos éjszakai barangolásokra is szívesen indultam el. Persze a lendülethez Ildi néni biztatása, jó társasága is kellett. Gyakran egy-két évvel idősebbekkel gyalogoltam végig az erdőket, mezőket.

Mozsolics Ferenc a középiskolában is még eljárt túrázni, illetve szabadidejében a barátaival focizott, kosárlabdázott mindezt hobbiként. Aztán a munka miatt néhány évre teljesen eltűnt az életéből a sport, a mozgás. Bár szerinte a fenyőterületeken végzett tevékenység felért egy edzőtermi tréninggel.

– Az amerikai foci meccseket 2003-ban kezdték el közvetíteni a televízióban Magyarországon és megtetszett – fogalmazott Ferenc. – A szabályok pontos ismerete nélkül azonnal kiderült: vérbeli csapatjáték. Annyira meggyőzött, hogy elkezdtem böngészni az interneten és magyar gárdákat kutattam. Hamar világossá vált, nem én voltam az egyetlen, s az egyik portál fórumán már egy nagykanizsai alakulatról írtak, ahol elkezdődött a mozgolódás. Baráti társaságnak indult, de gyorsan kiderült, hogy vannak vagy negyvenen. Ekkor csatlakoztam és kíváncsiságból elmentem a második edzésre október végén, metsző szélben és hidegben az Olajbányász stadion egyik hátsó edzőpályájára. Beléptem az öltözőbe a 185 centiméteres magasságommal, és akkor ott állt egy 198 centiméteres magas körülbelül 160 kilogrammos és egy két méter feletti ugyancsak hatalmas játékos. Majdnem kifordultam az ajtón, amikor belépett Horváth Zoltán a fürge, nem túl magas futó és akkor megnyugodtam, hogy nekem is lehet keresnivalóm közöttük.

Mozsolics Ferenc bevallotta: volt egy edzőjük, aki azt gondolta tudja a szabályokat, de még maguk a játékosok is tapogatóztak. Akkor ott az fogta meg igazán, amit a tévében is látott, hogy a csapategységre építenek. Ha egyetlen ember nincs összhangban a többiekkel, az alakulat képtelen jól mozogni és pontokat szerezni.