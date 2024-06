A sikeres rendezés – erről már beszámoltunk – mellett jó lehetőség volt ez azoknak is, akik most kezdenek megbarátkozni a versenyzéssel. Számos hazai siker született, hiszen a Zalaco-ZÚK úszói 32 érmet szereztek, összesen pedig 19 arany-, 15 ezüst- és 14 bronzérem jutott az egerszegi úszóknak. A Zalaco-ZÚK-nál nemcsak folyamatosan emelkedik az igazolt sportolók létszáma, hanem az edzések is meghozzák a kívánt eredményeket. Egyre több új név kerül fel az érmesek listájára, és egyre több nevet jegyezhetünk meg, akik visszatérően, egyre több versenyen érnek el szép eredményeket.

Nemcsak a legfiatalabbak úsztak, hanem a rutinosabb versenyzők is, mint Nett Vivien, Scheffer Eszter és Nagy Napsugár, akik természetesen szintén fiatalok, de már jó pár kemény csata és nemzetközi viadal is áll a hátuk mögött.

A Zalaco ZÚK éremszerzői (külön nem részletezve a korosztályokat). Aranyérmesek: Nett Vivien (200 m gyors, 200 m pillangó, 1500 m gyors), Scheffer Eszter (50 m hát, 400 m vegyes, 200 m hát), Nagy Napsugár (200 m mell, 400 m vegyes, 1500 m gyors), Besenczi Hella (200 m mell, 200 m gyors, 200 m pillangó) Sándor Sarolta (400 m gyors 200 m gyors), Somorjai Bence Gergő (50 m hát, 50 m mell), Hamusics Cecília (1500 m gyors), Horváth Fanni (400 m gyors), Polgár Helga (50 m hát). Ezüstérmesek: Belső Fanni (200 m pillangó), Nett Vivien (50 m hát, 200 m hát), Balogh Adél (200 m mell), Scheffer Eszter (50 m pillangó), Németh Luca (200 m hát), Balogh Áron (50 m mell, 50 m gyors), Lewicki Hanna Giselle (400 m gyors, 50 m mell, 400 m vegyes), Sándor Sarolta (1500 m gyors), Kópicz Kincső Annabell (400 m gyors, 200 m mell). Bronzérmesek: Nett Vivien (50 m gyors), Balogh Adél (50 m mell), Scheffer Eszter (1500 m gyors), Aouich Meryem (200 m mell), Hamusics Cecília (200 m mell, 50 m gyors, 200 m mell), Sándor Sarolta (400 m vegyes, 50 m mell), Horváth Fanni (200 m mell), Lewicki Ryan Jakub (400 m gyors), Polgár Helga (50 m mell).