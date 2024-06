Ez sem most volt... Az országos vidékbajnoksággal egy időben, 1995 (!) óta rendezi meg a Zalaszám-ZAC a "Ki a leggyorsabb, ki a legkitartóbb atléta?" tehetségkutató versenyt a 10-12 éves atlétapalánták számára, és sokadik éve már, hogy Tóth Zoltán támogatásával jön létre a rendezvény, így a hagyomány nem szakad meg. Az idén csaknem 250 rajthoz állás volt a WHC Kupán és számtalan tehetséges fiatal került az edzők látómezejébe, legalábbis azok közül, akik most mutatkoztak be versenyen is. A zalai fiatalok is kivették a részüket az éremosztásból és az ország szinte minden pontjáról érkeztek versenyzők.

Győztesek és zalai döntősök. 60 m, leány: 1. Németh Zsófia (Kőszeg AC) 8,95, 7. Szabó Lilla (KVDSE) 9,25, 8. Bella Kata (Zalaszám-ZAC) 9,32. 60 m, fiú: 1. Bánhidi Balázs (UTE) 8,84, 4. Molnár Attila Bendegúz (Z. Mindszenty) 9,19, 5. Ferincz Vince (Zalaszám-ZAC) 9,42, 6. Szarka Barnabás (KVDSE) 9,50, 7. Szekeres Ádám (Zalaszám-ZAC) 9,58, 8. Virágh Vince (Zalaszám-ZAC) 9,83.

Rakétahajtás, leányok: 1. Szabó Zsófia (KVDSE) 26,96, 4. Márton Sára (Zalaszám-ZAC) 24,99, 6. Takács Anna (Zalaszám-ZAC) 22,11, 7. Molnár Jázmin (Zalaszám-ZAC) 21,21, 8. Senkó Anna (Zalaszám-ZAC) 19,88. Rakétahajtás, fiúk: 1. Tóth Róbert (UTE) 40,56, 3. Torma-Harmat Edvin (KVDSE) 37,23, 5. Horváth Gergő (Zalaszám-ZAC) 30,55, 6. Pap Csongor (Zalaszám-ZAC) 30,10, 7. Tóth Márton Barnabás (Z. Mindszenty) 29,32, 8. Gerencsér Levente (Zalaszám-ZAC) 29,18. Távolugrás, leány: 1. Polgár Bianka (SZOSI) 407, 2. Bella Kata (Zalaszám-ZAC) 402, 7. Márton Sára (Zalaszám-ZAC) 352, 8. Szabó Lilla (KVDSE) 352. Távolugrás, fiú: 1. Benke Alex (SZOSI) 445 ,5. Molnár Attila Bendegúz (Z. Mindszenty) 401, 6. Ferincz Vince (Zalaszám-ZAC) 396, 7. Szekeres Ádám (Zalaszám-ZAC) 377. 800 m, leány: 1. Bucsák Bianka (Footour SE Tata) 2:46,19, 6. Csiszár Júlia (Zalaszám-ZAC) 3:03,92, 8. Horváth Borbála (Zalaszám-ZAC) 3:11,73. 800 m, fiú: 1. Zemán Zoárd (DOVASE) 2:34,56, 8. Pap Csongor (Zalaszám-ZAC) 2:57,72.

Edzők: Góczánné Tóth Zsuzsanna, Selmeczi Zsófia, Laczkó László, Bruszik Péter, Pajor László, Szabó Gábor (Zalaszám-ZAC), Pécsi Zsolt, Béres Tibor (KVDSE).