Csesztreg KSE

Tamás Tamás: - Én úgy érzem, teljesen megérdemelten nyertük meg a bajnokságot, és a srácok is így gondolják. Fő erényünk volt, hogy csapatként működtünk, a tavaszunk pedig rendkívül jól sikerült, hiszen mindössze egy döntetlenünk volt a szezon második felében, a többi találkozót megnyertük. Úgy vágtunk neki a bajnokságnak, hogy az 1-3. között szeretnénk lenni. A játékosok rengeteg munkát tettek bele, ami kamatozott is. Három éve érkeztem a csapathoz, előbb harmadikak lettünk, tavaly másodikak, most pedig elsők. A Csesztreg csapata mindig is a megyei futball élmezőnyébe tartozott, nem véletlen, hogy a miénk a legrégebb óta ebben az osztályban szereplő együttes. A mostani eredménnyel magunk tettük magasra a lécet.

Hévíz SK

Damina László: - Az őszi ötödik helyezésünk volt az éves célunk, a középmezőny elején szerettünk volna végezni. A téli felkészülésünk jól sikerül, két ifjúsági korú játékost építettünk be a kezdőcsapatba, négy 2007-ben született játékost pedig felemeltünk az első csapat keretébe, tovább erősítve az alapelveket. Fiataljainkra erősen támaszkodunk, s a felnőtt játékossá válást mi a Hévíz SK-ban a 17 évesek képzésénél kezdjük. Így a játékosaink kilencvenöt százaléka a saját utánpótlásképző rendszerében nevelkedett játékos lett. Az átlagéletkoruk 21 év volt, messze a legfiatalabb csapat voltunk. Az első négy fordulóban az első négy őszi helyezett csapattal kezdtünk. Az ott nyújtott teljesítmény már előrevetítette, hogy eredményes tavaszunk is lehet. A játékosok belső motivációja folyamatosan erősödött, a csapatjátékunk minden elemében folyamatosan fejlődött. A végeredménynek pedig nagyon örülök. Ilyen fiatal felnőtt csapata a Hévíz SK-nak még nem volt, amely érmet tudott volna szerezni. Úgy, hogy a játékosok hévíziek, gyerekkoruk óta. Természetesen volt négy futballistánk, akik nem voltak nálunk utánpótlás-játékosok, de ők is nagyon régóta futballoznak itt. Buza Barnabás háromszázegy, Karakai András pedig közel kétszáz felnőtt bajnoki mérkőzésen játszott nálunk, így őket is nyugodtan nevezhetjük már hévízi játékosnak. Büszke vagyok a játékosokra, arra a négy évre, amit beletettek ebbe a sikerbe. Rengeteget fejlődtek, megmutatták, hogy szisztematikus, alapos tervezéssel igenis van a mai magyar fiatalokban is érték! Rengeteg mentális felkészítéssel, türelemmel ki lehet hozni belőlük a vágyat, s ha az megvan, akkor az teljesítmény-, eredménynövekménnyel fog járni. A sikerünk a generációk közötti tökéletes együttműködést mutatja. Köszönetemet szeretném kifejezni játékosaimnak, mellettük mindenkinek, aki segített a lehetetlennek hitt helyzetből felállni, akik segítettek visszatenni a térképre a hévízi felnőtt labdarúgást. Köszönöm Hévíz városa, a Hévíz SK vezetőinek támogatását. A stábom fantasztikus munkát végzett, megmutatták, hogy együtt mindenre képesek vagyunk, mert mi Hévízen soha nem adjuk fel szemléletben dolgozunk kollégáimmal. Jövőbelátó tervünk, hogy legyen Hévíznek egy saját fiataljaira támaszkodó sikeres felnőtt csapata. Mindenkinek jó pihenést kívánok a nyárra.