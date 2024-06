Tarr Andráshida SC

László Dávid játékos-edző: – Úgy gondolom, hogy az elvárásaink és a helyezésünk nagyjából találkoztak egymással. A vezetőséggel közösen meghatároztunk egy irányvonalat, ami mentén a szezon elején elindultunk. Kimondott helyezésbeli célunk nem volt, szerettünk volna sok fiatal játékosnak lehetőséget adni és egy őszinte, nézhető focit játszani. Talán kijelenthetem, hogy az első dolog maximálisan teljesült, hiszen a keretünkben pár ember kivételével mindenki a 2000-es években született, és ha az úgymond „alapcsapatot” nézem, az átlagéletkor rendkívül alacsony volt. Véleményem szerint a második célkitűzés is megvalósult az esetek döntő többségében. Amatőr szintről beszélünk, ezáltal az edzésszám is sokkal kevesebb, emiatt több ideig tarthat a játékosok és a csapat építése. Ennek ellenére nekem nagyon pozitív, hogy a szezon második felében már a mérkőzéseink nagy részén tudtunk bátor, kezdeményező játékot produkálni. Amiatt van egy kis hiányérzetem, hogy több alkalommal a mezőnyben jó játékot mutattunk, de ez eredményességben nem mindig mutatkozott meg. Több összetevős dolog, hogy miért alakult így, de sok esetben ez a rutintalanságunknak tudható be. Kimondottan örülök annak, hogy jó pár fiatal játékosunk meghálálta a bizalmat és rengeteget fejlődött egy év alatt. Céljaink a következő szezonban is hasonlóak. Szeretnénk tovább fejlődni és a tabellán 1-2 helyet előrébb lépni.

Bontó Marcell (jobbról), a Hévíz játékosa lett a szezon gólkirálya 33 találattal

Fotó: Szekeres Péter

Zalakomár ESE-Zalakaros

Mutter Attila: – Ez a tavaszi idény, úgy gondolom, az eredmények tekintetében részünkről ki lett maxolva. A felkészülés szinte értékelhetetlen volt, az edzéseken történő részvétel hagyott kívánnivalót maga után, a játékoskeret is szűkösen alakult. Sok problémával küzdöttünk amúgy az elmúlt szezonban. A jövőt illetően annyit mondhatok, remélhetőleg sikerül feltölteni a keretünket meghatározó játékosokkal, valamint a hozzáállás is változni fog a játékosok részéről. Ezáltal egy szebb jövő reményében július elején elkezdjük a felkészülést a következő szezonra.

Magnetic Andráshida TE

Szabó II Zsolt: – A tavaly nyári átigazolási szezonban sok játékosunk távozott, és kérdőjeles volt, hogy egyáltalán el tudunk-e indulni a bajnokságban. Sok fiatalt hoztunk fel az U19-ből, és sikerült egy-két felnőtt játékost is igazolnunk. A tavaly nyári felkészülésre összesen három hetünk volt, ahol edzőmeccset sem tudtunk játszani, és azt gondolom, hogy ez az őszi szereplésünkön is meglátszott. Kilenc pontunk volt ősszel, amit a bajnokság utolsó harmadában tudtunk megszerezni, mikor már nagyjából összeállt az együttes. Télen viszont ennek éppen az ellenkezője következett. Egy jól sikerült felkészülés, benne nyolc edzőmérkőzéssel. Ez a tavaszi eredményeinken is megmutatkozott, sikerült bravúros győzelmet is aratnunk, és a vereségek sem voltak már olyan nagyarányúak, mint ősszel. Kétszer annyi pontot tudtunk szerezni a szezon második felében, így ha mondhatom, egy markáns csapatot sikerült összehoznunk. Terveink szerint marad ugyanez a csapatunk, és bízunk benne, hogy az idén már bele tudunk szólni a bajnokság alakulásába.