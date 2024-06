A Zalaegerszegi Triatlon Klub néhány éve, hogy elhatározta, minden évben egy-egy nagyobb volumenű viadallal kapcsolódik be a hazai versenyévadba, és ez így lesz az idén is. Vasárnap rendezik meg a Zalatriatlon Sprint Elit Országos Bajnokság futamát, emellett utánpótlás-ranglista versenyek is lesznek. A viadal központja a Gébárti-tó déli oldalán a Kézművesek Háza és környéke lesz, viszont a futamok miatt számos útlezárással találkozhatnak az arra közlekedők és persze a versenyre kilátogató érdeklődők is.

Június 30-án vasárnap 10 órától körülbelül 16 óráig négy idősávban teljes útzár lesz az alábbi szakaszokon: Gébárti út, Ilosvai út, Ságodi elkerülő út, Fuvar utca. Az Aquacity megközelítését részben befolyásolják a délelőtti utánpótlásfutamok, ezek esetében a Gébárti utat és a ságodi elkerülőt lezárják, de csak a Termál utcai lakópark torkolatáig. Ez azt jelenti, hogy a Ságodi út felől a megközelítés zavartalan marad, az Andráshida felől érkezőknek viszont kerülni kell. Az utánpótlás-futamok miatti lezárások időtartama: a 10.00-10.30, valamint a 11.00-11.30 és a 12.00-12.40 közötti idősáv.

Ennél hosszabb időre, illetve huzamosabban a 14.30-kor rajtoló felnőtt sprint futam ideje alatt kell számítani a teljes útzárra. Ez a ságodi elkerülőn egészen a Fuvar utcáig halad, tehát a ságodi kereszteződést le kell zárni 14.30 és 16.30 között.

Természetesen lesz rendőri irányítás is a fontosabb csomópontoknál, és rugalmasan kezelik majd a lezárást, például az utolsó versenyző elhaladása után egyből oldják az útzárat, akár jóval korábban is, mint az előre jelzett időpontok. Illetve, amikor éppen nem érkezik kerékpáros, továbbra is megközelíthető marad az Aquacity és Ságod. A Ságodba és az Aquacitybe igyekvőknek rendőri irányítás mellett a ságodi csomópontban az átjutás lehetséges.

Ami még lényeges, hogy a verseny futószámának útvonala a tó körül vezet, a hidakon át. Az utat nem lehet lezárni, így az arra kirándulók, vagy sétálni vágyók vasárnap 12.00-16.20 között versenyzőkkel találkozhatnak, a szervezők kérik ezt figyelembe venni.