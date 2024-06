A tokiói olimpiai bajnok Milák Kristóf 200 és 100 méter pillangón is remek idővel nyert, és készül tovább a párizsi olimpiára. További öt párizsi kvótás készül hétfőtől az egerszegi versenyuszodában, Kapás Boglárka, Telegdi Ádám, Márton Richárd és Zombori Gábor is itt van, valamint tatabányai csapatával ugyancsak Egerszegen edzőtáborozik Jackl Vivien, aki 15 évesen készülhet élete első olimpiájára. És itt van a 36 esztendős Verrasztó Dávid Európa-bajnok és világbajnoki ezüstérmes vegyesúszónk is.

Veretes névsor, szó se róla. Most tíz napig Egerszeg lesz az otthonuk, aztán következik a jövő héten kezdődő Európa-bajnokság, aminek medencés számai pontosan két hét múlva indulnak.

Hétfőn, kora este látogattuk meg az esti edzés előtt a csapatot, és Virth Balázs segített egy kicsit eligazodnunk abban, miért éppen a Zalaegerszegi Sport- és Tanuszodára esett a választásuk, hogy itt edzőtáborozzanak, illetve hogy mi a legfontosabb feladat most ebben a tíz napban.

Fotó: Pezzetta Umberto

– Sok helyen voltunk már, de itt még nem, úgyhogy szerettük volna kipróbálni az egerszegi uszodát is – mondta el lapunknak Virth Balázs. – A monte-carlói viadal jól sikerült, de persze az eredményekből van még mit faragni. Készülünk az Európa-bajnokságra, ahol Verrasztó Dávid nem indul, hiszen ő akkor egy római versenyen szerepel, ahol még lehet kvótát szerezni.

Arról, mi lesz a fő feladat ebben a tíz napban, Virth Balázs elmondta, hogy vegyes a kép. Van, akinél a formába hozás jelenti a fő szempontot, de például Kapás Boglárka esetében pótolni kell a munkát, hiszen a korábbi, barcelonai, ugyancsak a Mare Nostrum-sorozatba tartozó viadalra megbetegedett, és ki kellett hagynia.

Milák Kristóf hétfőn még nem volt Egerszegen, vele kapcsolatban Virth Balázs elmondta, szerdán csatlakozik hozzájuk, és készül velük az egerszegi medencében.