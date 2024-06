A szigetvári eseményen Zala vármegyét egyedül a tófeji lányok képviselték, méghozzá elég sikeresen. Az összmérlegük ugyanis két ezüst,- valamint három bronzérem lett, ezen felül még három pontszerző helyezést is begyűjtöttek. Érdekesség is akadt, ugyanis Somogyi Virginia nemcsak a saját, de az eggyel idősebbek között is elindult, és minkét korosztályban érmet szerzett.

A Szanati József edzette lányok jó szereplése egyben azt is jelentette, hogy az U11-es korosztályban a csapatversenyben a második helyen végzett a Kerámia SE Tófej.

Eredmények. U11 korosztály. 29 kg: 5. Bertók Adél. 42 kg: 2. Németh Zoé, 3. Kalányos Kíra. 50 kg: 5. Sárközi Izabella. +62 kg: 2. Somogyi Virginia.

U 13 korosztály. 35 kg: 3. Sali Petra. 54 kg: 5. Batta Jázmin. +66 kg: 3. Somogyi Virginia. Felkészítő Szanati József.