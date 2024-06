A Zalaco Zalaegerszegi Úszó Klub első alkalommal írta ki versenyét, s noha tavaly már volt ugyanitt egy verseny, de azt "próbaversenynek" minősítették, hiszen a mostani volt az első, ami a Magyar Úszó Szövetség naptárában is szerepelt. A megnyitón Belső Gábor, a Zalaco-ZÚK elnöke köszöntötte a résztvevőket, majd dr. Vadvári Tibor, Zalaegerszeg alpolgármestere szólt néhány szót a lelátón helyet foglalókhoz. Mint megjegyezte, ez a hét itt az uszodában tényleg az úszásról szólt, hiszen a párizsi olimpiára készülő válogatottjaink egy csoportja itt edzőtáborozik, és ez a viadal most tényleg illik ebbe a sorba. Az alpolgármester kiemelte, hogy Zalaegerszeg is része az Úszó Nemzet Programnak, az új uszoda pedig valóban ideális helyszín ehhez. Böcskei Zsolt, a Zalaegerszegi Létesítményfenntartó Kft. ügyvezetője pedig abbéli reményét fejezte ki, hogy a Zalaco Kupa idővel hagyományos viadallá növi ki magát.

Összesen 236 fővel nevezett 15 úszóegyesület a viadalra, és több korosztályban, 50 m, 200 m, 400m és 1500 méteres versenyszámokban állnak rajthoz a sportolók, s köztük felbukkant néhány azok közül is, akik már az idei világversenyeknek is résztvevői lesznek. Köztük a Zalaco ZÚK magyar válogatott versenyzői - Nagy Napsugár és Nett Vivien is - rajthoz álltak. A hazai rendezésű verseny azonban lehetőséget adott arra is, hogy a helyi úszósport frissen igazolt tagjai is kipróbálják magukat versenykörülmények között.