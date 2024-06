Elsőként természetesen mi mással kezdhetnénk, mint a magyar válogatott szereplésével.

- Azt gondolom, nem az én dolgom értékelni együttesünk szereplését, mindenesetre nagyon rossz dolog, amikor a csapat sorsa már másoktól függ – fogalmazott Márton Gábor evvel kapcsolatban. – Ilyenkor már nincs ráhatása a történésekre, és ez egyáltalán nem szerencsés helyzet. Ott vannak az ukránok, akik négy pontot szereztek, mégis kiestek. A mieinknek több pontot kellett volna szerezniük, és akkor nem lett volna a számolgatás.

Az eddigi mérkőzésekről is megkérdeztük a ZTE FC szakvezetőjét, aki kitért arra is, hogy a csoportmeccsek vége felé már a taktikázás is előtérbe került.

- Azt nem mondom, hogy minden meccset láttam, de követtem az eseményeket, és sok mérkőzést a televízió előtt ültem végig – mondta Márton Gábor. – Ami nem tetszett, hogy sok a taktikázás, a számolgatás, és szerintem az sem szerencsés, hogy mindenki előre tudja, hogy az egyenes kiesési szakaszban milyen ágra kerül. A csoportmérkőzések után tizenhat csapat maradt állva, nem hiszem, hogy ne lehetett volna ekkor egy sorsolást megtartani, hogy akkor alakuljon ki a további program. Ezzel, hogy előre lehet tudni, ki kivel találkozhat, az egésznek a sava-borsát veszik el. A másik, hogy jó pár csapat volt a mezőnyben, ami nem ide való, de ahogy megyünk bele a sűrűjébe, majd szűkül a kör, és várhatóan a legjobbak maradnak állva. Vagy ki tudja, hiszen azért eddig is voltak meglepetések, de szerintem a nagyobb csapatok ott lesznek az Eb utolsó fázisában is.

Rákérdeztünk Márton Gábornál, hogy lesz-e meglepetés véleménye szerint, továbbá arra is, van-e kedvence esetleg a még állva lévők között.

- Minden ilyen tornán akad egy úgynevezett sötét ló, ezek most szerintem a grúzok, akik először szerepelnek az Európa-bajnokságon, és mindjárt tovább is jutottak – említette Márton Gábor. – Megsüvegelendő az eddigi szereplésük, szerintem száz emberből száz mondta volna előzetesen, hogy ők biztos kiesők lesznek. A látottak alapján viszont megérdemelten vannak ott a 16 között. Azt nem mondom, hogy szurkolok nekik a továbbiakban is, mindenesetre szimpatikus csapat benyomását keltik bennem az eddigi teljesítményükkel. Eddig a spanyolok nagyon meggyőzőek, és meglepetés a németek jó szereplése is. Mindkét csapat generációváltáson esik át, ami nem szokott könnyen menni, de úgy tűnik, hogy ennek a két nagy futballnemzetnek sikerül ezt a problémát is áthidalni. Jó és meggyőző futballt mutattak. A franciák is jók, hihetetlen sebességgel futballoznak. Az olasz válogatott viszont kissé csalódás, ráadásul úgy, hogy címvédőként vannak ott az Eb-n.

Végezetül pedig arra kértük Márton Gábort, esetleg tippelje meg, ki érhet oda a legvégére, persze ez a kérdés most még korainak tűnt, és nem is ezt tartja szem előtt a ZTE FC szakvezetője.

- Nekem nincs kívánságom, én azt szeretném, hogy a futball győzzön – válaszolta a szakember. – Azok kerüljenek előtérbe, akik játsszák a futballt, mert én is a jó futballt szeretem, hogy a pályán legyenek történések. Így, hogy a mieink már nincsenek ott, nem szurkolok konkrétan senkinek. Olyan csapatok érjenek oda a legvégére, akik nyerni akarnak, jó futballt játszanak, számomra ez az elsődleges.