Noha a bajnoki cím már egy fordulóval a zárás előtt eldőlt, még volt tétje a Csesztreg- Zalaszentgrót találkozónak, hiszen szentgróti siker esetén Bencze Péter együttese megőrizte volna második helyezését. A házigazda Csesztreg szépszámú néző előtt léphetett pályára, de az első félidő nem hozott gólt. A második félidő ennél jóval mozgalmasabbra sikeredett nem csak a pályán, de az oldalvonal mellett is. Kezdve azzal, hogy a Zalaszentgrót szinte rögtön a kezdés után betalált, de nem sokkal később jött az egyenlítés. A folytatásban mindkét oldalon voltak helyezetek, ezek között ziccerek is, végül a 90. percben jutott túl a labda a gólvonalon (tényleg csak centikkel) , ami a hazaiak győzelmét jelentette. A vendégek - mint később kiderült - nem is ezt, hanem azt reklamálták, hogy les előzte meg a helyzetet. Az oldalvonal mellett lökdösődés alakult ki, ebben vendégek játékosai és a hazaiak is benne voltak, de a rendezők, továbbá néhány vérmesebb hazai és vendég szurkolói is, azonban ha szép lassan is, de lecsillapodtak a kedélyek.

Ezt követően vehették át érmeiket a csesztregi játékosok. Bedő Róbert, Csesztreg polgármestere azt emelte ki, hogy örülni kell, hiszen a csapat húsz év után nyerte meg újra a megyei bajnokságot. Kiemelte, hogy Csesztregi KSE a megyei (tavaly óta vármegyei) bajnokság legrégebb óta, megszakítás nélkül az I. osztályban szereplő csapata és azzal zárta mondandóját:

- Szép volt fiúk, köszönjük nektek!

Szekeres Szabolcs, az MLSZ Zala Vármegyei Igazgatóság igazgatója szerint ebben a bajnoki sikerben nagy munka van, és a csesztregi együttes mindig az élcsapatok közé tartozott. A helyiek összefogását hangsúlyozta és azt, hogy mindig sok néző van, így a régi idők hangulatát adják vissza az itt lejátszott találkozók.

Ezt követően Bedő Róbert és Szekeres Szabolcs adták át az aranyérmeket a bajnokcsapat tagjainak, edzőinek és a klub vezetőinek.

A 26. Forduló szombati eredményei:

Csesztreg - Zalaszentgrót 2-1 (0-0)

Magnetic Andráshida TE - Szepetnek 1-2 (1-0)