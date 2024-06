- A mérkőzéseken elért pontok alapján az 1995-96-os szezonban voltam a legeredményesebb - folytatta. - Akkor előfordult, hogy egy meccsen 40 pontot "szórtam", de többször volt, hogy 30 pont felett dobtam. Az 1997-98-as szezonban máig egyedülálló módon veretlenül nyertük meg az NB II.-es bajnokságot, sőt később az osztályozót is, és feljutottunk az NB I. B-csoportba. Annak a gárdának a csapatkapitányaként vettem ki a részemet a sikerből. Később kaposvári, aztán zalaegerszegi játékosok is érkeztek szép számmal, erősödött a legénységünk. Közben érkezett például a későbbi edző, Kovács Nándor, aki az NB I. B-ben pontkirálynak számított. Silló Zsoltnak köszönhetően az egyéni játékosokkal együtt értünk össze csapattá.

Farkas József bedobóként ugyan aktív játékos maradt sokáig, viszont már trénerként is kipróbálta magát a pálya széléről. Családi okok miatt a somogyi Barcsra költözött, ott is rátalált a kosárlabdára és még játszott két szezont.

- Újból visszatértem Nagykanizsára és a Bolyai-iskolába is elkezdtem gyerekekkel foglalkozni, majd később a Mező-gimnáziumban is szintén az utánpótlás-nevelésre koncentráltam - mondta. - Szinte minden évben elindultunk a diákolimpiákon, s szerencsére nagyon jó csapatok formálódtak a kezeim között. Aztán 2003 őszén kerültem az NB I. B-s felnőtt női csapathoz. Majd csupa középiskolás lánnyal feljutottunk az NB I. A-csoportba, vagyis az élvonalba. Nem elsők lettünk, hanem olyan helyen végeztünk a bajnokságban, hogy nagy csapatok fiókcsapatai nem indulhattak, így például a Pécs sem. A Monor pedig nem vállalta, így a Kanizsai Vadmacskák SE vezetője, Gábor Erzsébet eldöntötte, hogy a 2005-06-os élvonalban megpróbáljuk a fiatal csapattal. Ugyanazokkal a korábbi kadet magyar bajnok fiatalokkal és néhány új játékossal nem bírtuk a rutinosabbak ellen. Aztán a 2006-07-es szezonban is edzősködtem, viszont egy Pécs elleni meccs után elköszöntem. Majd később visszatértem a lányokhoz, aztán végleg elhagyva a csapatot a férfi kosárlabda felé vettem az irányt.