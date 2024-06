ZTE FC - Bp. Honvéd 1-2 (1-1)

Andráshida. Jv.: Molnár A.

ZTE FC. 1. félidő: Gundel-Takács - Bakti, Safronov, Szendrei, Medgyes - Mescack, Sankovic, Sajbán, Boros - Klausz, Németh D. 2. Félidő: Németh E. - Nyíri, Evangelou, Várkonyi, Cubrilo (Deme) - Vogyicska, Csonka, Kiss B., Mim - Csóka Do. Spoljaric.

Gólszerzők: Klausz (28.), illetve Keresztes (5.), Krajcsovics (79.).

Alig, hogy elkezdte a nyári felkészülését a ZTE FC, öt nappal később már az első edzőmeccsére készült szombaton Andráshidán. A ZTE Aréna gyepszőnyegét kicserélték és az edzőpályákat is felújítják, így egyelőre "albérletbe " kényszerült az élvonalbeli csapat, de az Andráshida SC biztosította pályát.

Nos, a ZTE FC-ben több bemutatkozó játékos is volt a zárt kapuk mellett rendezett találkozón, hiszen az első félidőben Gundel-Takács Bence és Bakti Balázs, majd a második félidőben Nyíri Vince, Marko Cubrilo és Csonka András is bemutatkozott a nyári szerzemények közül. A kezdőben ott volt a szegedi kölcsönadás után visszatért Klausz Milán, aki villant is, hiszen az ő remek fejesével egyenlített a ZTE FC, ugyanis a találkozó elején a Honvéd került előnybe. Márton Gábor vezetőedző a keret tagjait kettéosztotta, így mindenkinek jutott egy féliidőnyi játék. Ami kellett, mármint a játék, hiszen a héten már kemény terhelést kapott a csapat, a játék pedig mindig jól jön. A forróságban a második félidőben a Honvéd újra előnyhöz jutott egy védelmi kihagyás után, és végül nyert is. A szombati vendégek csapatában jónéhány hazai szinten ismert futballista is megtalálható volt, mint például az Újpestben hét szezont is lehúzott Branko Pauljevic.

Összességében egy küzdelmes mérkőzést játszott a két csapat, de a nagy melegben nem is lehetett elvárni többet, és ne feledjük azt sem, ez tipikusan az az edzőmeccs volt, ami azt a cél szolgálta, hogy meccsterhelést is kapjanak a játékosok az alapozás közben.