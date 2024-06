A 129. felnőtt atlétikai országos bajnokság következik, a magyarázat pedig, hogy miért már június végén, természetesen a nyári, párizsi olimpia miatt. Ezen a hét végén van még lehetőségük olimpiai szint elérésére az atlétáknak, így a magyar szövetség is erre a hét végére tette az ob időpontját. A Zalaszám ZAC versenyzői közül jelenleg nincs senki, akinek lenne esélye szintet teljesíteni, viszont éremesélyeseik vannak.

Mindjárt a középtávfutó Muszil Ágnes, aki 1500 méteren és 800 méteren indul. Góczán István edző tanítványa az év során szépen fejlődött, fedettpályán 1500 méteren bajnok lett, és most is joggal reménykedhet a dobogós helyezésben. Ugyancsak bízhat a jó helyezésben a női 4x100 méteres ZAC-váltó.

A 65. Nemzetközi Balaton-bajnokságon is ott voltak a Zalaszám ZAC atlétái, akik közül többen is egyéni csúcsot értek el versenyszámaikban. A veszprémi viadal nagy hagyományokkal bír, amit jelez, hogy az idén már a 65. alkalommal rendezték meg. A Dunántúl klubjainak egyik kedvelt versenyén a Zalaszám ZAC sportolói is ott voltak, és számukra is jó alkalom volt ez a viadal arra, hogy ellenőrizzék formájukat, illetve, hogy az előttük álló feladatok előtt lendületet vegyenek. Az egerszegiek jó eredményekkel tértek haza, volt, aki egyéni csúcsának is örülhetett.

A Zalaszám ZAC fiataljainak eredményei. Férfiak. 100 m: 2. Stanka Olivér 11,46. Súlylökés (U16): 1. Nagy Roland 16,41. Nők. 100 m: 6. Kovács Anna Mária 12,94. Távolugrás: 1. Bali Krisztina 481. Távolugrás (U16): 8. Gerencsér Vivien 501, 10. Kámán Boglárka Kata 457.