Mosonmagyaróváron került megrendezésre a Diák A-, B- és C kategória, valamint a serdülő korosztály országos diákolimpiai bajnoksága. A Zalaegerszegi Judo SE tíz versenyzővel képviseltette magát. Hencz Magor (Z. Eötvös) a 35 kg-ban 5., Takács Anna (Z. Öveges József Általános Iskola tanulója) a 33 kg-ban szintén 5. lett, míg Molnár Adél (Z. Öveges) a 48 kg-ban 7. helyen végzett.

Sopronban az ifjúságiak országos diákolimpiai bajnoksága zajlott, itt is voltak zalai indulók. A Zalaegerszegi Judo SE öt cselgáncsozója is rajthoz állt, akik közül Ilya Bulgakov az Eötvös-iskola tanulója a 90 kg-ban első helyezett lett, három ippon értékű győzelmet aratva. Testnevelője Gerencsér Teodóra. Nyakas Bálint (Z. Mindszenty) az 50 kg-ban 7. helyezettként végzett, Sőtér Hunor (Z. Zrínyi) az 50 kg-ban szintén 7. lett. Edzők: ifj. Nagysolymosi Sándor, Varga Zoltán, Korpos Judith, Márton Tibor.

A kanizsai érmesek, balról az NJK versenyzői, jobbról Németh Nimród (NTE 1866).

Fotó: ZH

A Nagykanizsai Judo Klub-Röntgen Kanizsa sem hiányzott a diákolimpiai döntőkről. A Diák A korosztályban ezüstérmet szerzett a 35 kg-ban indult Szabó Villő (N. Hevesi), ötödik lett -45 kg-ban Szekszárdi Nóra (N. Batthyány). A Diák B korosztályban bronzéremmel térhetett haza az -55 kg-ban szerepelt Kustán Levente (N. Rozgonyi), a -49 kg-ban pedig negyedik lett Ács Flóra (N. Hevesi). A Diák C korosztály küzdelmeiben ötödik helyen zárt: Faragó Péter (N. Rozgonyi) a -30 kg-ban, Kele Marcel (N. Rozgonyi) a -33 kg-ban és Kozma Kristóf (N. Hevesi) a +55 kg-ban. A serdülő korosztályban is volt kanizsai érmes, nem is egy, hanem kettő. A +70 kg-ban ezüstérmet szerzett Tamás Norina (N. Zrínyi), míg bronzérmesként zárt a -36 kg-ban Szalai Nóra (Szepetnek). Edzők: Hóbár-Horváth Edina és Hóbár Péter.

A NTE 1866 csapatából a Diák C korosztályban a 36 kg-ban harmadik helyen végzett Németh Nimród (N. Kőrösi), a Diák B-ben Gregász Máté (N. Kőrösi) a 38 kg-ban lett ötödik, a serdülők 60 kg-os súlycsoportjában Varga Gellért (N. Piarista) szintén ötödik lett. Edzők: Mester Józsefné és Mester Marcell.