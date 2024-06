Azonban most erőemelésről van szó, és Danicser Anita például meglehetősen körülményes módon jutott ki a lengyelországi Siedlce városába, ahol az XPC Európa-bajnokságát rendezték meg. A sportolónő elmondása szerint a felkészülését nehezítő körülmények is befolyásolták, és az utazása sem volt éppen szokványos az Eb-re. Kezdve azzal, hogy már tavaly is szeretett volna ott lenni az XPC világkupán, de akkor nem jött össze, viszont az idei Eb-n mindenképpen ott akart lenni. Aztán úgy tűnt, hogy nem tudja megszervezni az utazását, és elmondása szerint mire "elengedte" magában az Eb-t, a győri csapattól szóltak neki, hogy velük el tud jutni az Eb-re. Ott is volt és Siedlce városából két Eb-aranyat hozott el. A +90 kg-os súlycsoportban, a női 40-49 éves korcsoportban RAW felhúzásban 140 kg-mal Európa-bajnoki aranyat szerzett (a rekord is még az ő nevéhez fűződik tavalyról 155 kg-mal). Egy új számban is indult, szintén felhúzásban, és engedélyezett gurtnihasználattal, amiben 120 kg-mal szintén első helyezést ért el.

A Lengyelországban szerzett érmeivel az erőemelő

Fotó: ZH

Később, idehaza pedig már Ajkán várt rá feladat a Magyar Professzionális Erőemelő-liga sorozatában. Ez a viadal már kvalifikált az őszi GPC világbajnkságra, amit a Szlovákiában rendeznek meg. Danicser Anita a szokásos számaiban indult. RAW felhúzásban női +90 kg-ban (masters 1) győzött, 160 kg-os teljesítménnyel zárt. Úgy érezte, van még benne, de a 170 kg most még nem ment.

Danicser Anita Ajkán is jó barátságban volt a vasakkal...

Fotó: ZH

Danicser Anita ezt követően már a súlyemelésre koncentrált, hiszen előtte áll a Norvégiában rendezendő masters Eb, ahova ő is elutazik.