Zalakomár-Zalakaros–Kinizsi Gyenesdiás 4–3 (2–2)

Zalakomár, 100 néző. Jv.: Siket L.

Zalakomár-Zalakaros: Tóth-Pajor – Takács Cs., Mutter A. (Horváth L.), Szőke, Vass (Madarász F.), Horváth J., Madarász Z., Mutter M. (Takács D.), Horváth T., Mészáros, Madarász Sz. Edző: Mutter Attila.

Gyenesdiás: Németh B. – Zsiga, Szekér, Karancz, Tarnóczai, Sipőcz, Bardon, Kiglics, Fehér (Fellner), Nagy G. (Bertók), Orbán. Edző: Kocsis Norbert.

A hazaiak léptek fel támadólag, aminek meg is lett az eredménye, a 9. percben a születésnapos Mészáros szánta el magát lövésre, és egy szép gólt ragasztott a felső sarokba, 1-0. Tovább támadtak a komáriak, de két kontrából váratlanul fordítani tudott a Gyenesdiás, a 18. percben már 1-2-t mutatott az eredményjelző, előbb Tarnóczai, majd Sipőcz talált be. Ezt követően akár növelhették is volna előnyüket a vendégek egy újabb kontrából, de egy komári védő a gólvonalról menteni tudott. A 25. percben egy ártalmatlan szituációt követően pattant a labda Takács Cs. elé, aki a kapuba passzolt, 2-2. A félidő további részében is bőven voltak mindkét oldalon helyzetek, de az állás már nem változott. A második játékrészt a komáriak kezdték, de egy labdavesztést követően Kiglics lőtt rögtön a hálóba, 2-3. Pár perccel később egy formás hazai akció végén Horváth J. lőtt szép gólt, 3-3. A 68. percben Horváth J. ment el a védője mellett, középre adását követően Madarász Z. passzolt pár lépésről az üres kapuba, 4-3. A vendégek ezt követően becsülettel küzdöttek az egyenlítésért, de lehetőségek inkább a komári kontrákban voltak, ám újabb gól már nem született. Nyílt sisakos mérkőzésen megérdemelt hazai győzelem született a szimpatikusan küzdő Gyenesdiás ellen.

Gólszerzők: Mészáros, Takács Cs., Horváth J., Madarász Z., ill. Tarnóczai, Sipőcz, Kiglics.

Jók: Horváth J., Horváth T., Mészáros, ill. Kiglics, Orbán, Sipőcz.

U19: Zalakomár-Zalakaros–Gyenesdiás 3–5.